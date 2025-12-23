NBA e Fiba avançam por nova liga de basquete na Europa

O que parecia utopia está ganhando força. A NBA e a Federação Internacional de Basquete (Fiba) anunciaram que vão avançar, a partir de janeiro, nas conversas por uma nova liga conjunta. Numa mesma nota, publicada simultaneamente nos sites das duas entidades, elas projetaram a criação de nova competição profissional masculina de basquete na Europa.

O próximo passo do projeto é o engajamento de clubes e grupos de investimento interessados em integrar a competição, que ainda está em fase de estudo. Segundo o comunicado oficial, a proposta prevê um modelo híbrido de participação, com vagas permanentes para algumas equipes e um sistema meritocrático anual.

Esse modelo que permitiria a classificação de clubes a partir das ligas nacionais europeias filiadas à Fiba. Tal acesso poderá ocorrer por meio da já existente Basketball Champions League (BCL) ou de um torneio classificatório disputado ao final da temporada.

A NBA e a FIBA afirmam que o calendário da nova liga seria estruturado de forma a se alinhar aos calendários das ligas nacionais e das seleções. Isso permitiria que atletas possam atuar tanto por seus clubes quanto por seus países - o que é um problema no principal campeonato norte-americano.

Dizem as partes...

O projeto também inclui o compromisso de destinar recursos financeiros e operacionais para o desenvolvimento do ecossistema do basquete europeu. Desta forma, abarcaria ligas domésticas, categorias de base e programas de formação de jogadores, treinadores e árbitros.

- Avançar neste projeto conjunto NBA-FIBA é uma excelente notícia para a comunidade do basquete europeu. O formato da liga respeita os princípios do modelo esportivo europeu, oferecendo a qualquer clube ambicioso do continente um caminho justo até o topo - afirmou o secretário-geral da FIBA, Andreas Zagklis. E completou:

- O projeto foi concebido para melhorar a sustentabilidade de todo o ecossistema do basquete europeu, incluindo jogadores, clubes, ligas e federações nacionais.

Já o comissário da NBA, Adam Silver, ressaltou o potencial de mercado identificado pela liga norte-americana após conversas com diferentes stakeholders do continente.

- Nossas conversas com diversas partes interessadas na Europa reforçaram nossa convicção de que existe uma enorme oportunidade em torno da criação de uma nova liga no continente - destacou Silver, e concluiu:

- Estamos ansiosos para engajar clubes e grupos proprietários que compartilhem nossa visão sobre o potencial do jogo na Europa.