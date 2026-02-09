Jokic alcança marca histórica e faz o 'impossível' parecer simples na NBA
O sérvio tem o segundo maior número de triplo-duplos na história da liga
Nikola Jokic não para de quebrar recordes na NBA e, o mais impressionante, é que ele faz tudo parecer simples. O astro sérvio anotou seu 182º triplo-duplo na carreira no último sábado (7), durante a vitória do Denver Nuggets sobre o Chicago Bulls, e assumiu o segundo lugar isolado no ranking histórico do quesito.
No triunfo de sábado (7) por 136 a 120, Jokic foi o destaque do Denver com uma atuação de 22 pontos, 14 rebotes e 14 assistências. Pelo Bulls, Matas Buzelis foi o cestinha com 21 pontos.
Com o feito, o "Joker" desbancou o lendário Oscar Robertson, ídolo de Milwaukee Bucks e Sacramento Kings (antigo Cincinnati Royals). Robertson deteve o recorde absoluto de 1962 até 2021, quando foi superado por Russell Westbrook, e agora cai para a terceira posição da lista após ser ultrapassado pelo pivô sérvio.
Ranking de driplos-duplos da NBA
- 1° Russel Wesbrook - 207
- 2° Nikola Jokoc - 182
- 3° Oscar Robertson - 181
- 4° Magic Johnson - 138
- 5° Lebron James - 122
- 6° Jason Kidd - 107
- 7° Luka Doncic - 88
- 8° James Harden - 82
- 9° Wilt Chamberlain - 78
- 10° Domantas Sabonis - 68
Próximo jogo do Denver Nuggets
O Denver Nuggets encara o Cleveland Cavaliers nesta segunda-feira (9), às 23h (de Brasília), na Ball Arena, em Denver. Ambas as equipes vivem ótimos momentos na temporada: os visitantes ocupam a quarta colocação da Conferência Leste, enquanto os donos da casa aparecem na vice-liderança da Oeste.
A partida terá transmissão exclusiva do NBA League Pass (Streaming).
