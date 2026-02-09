menu hamburguer
NBA

Jokic alcança marca histórica e faz o 'impossível' parecer simples na NBA

O sérvio tem o segundo maior número de triplo-duplos na história da liga

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 09/02/2026
12:30
Nikola Jokic não para de quebrar recordes na NBA e, o mais impressionante, é que ele faz tudo parecer simples. O astro sérvio anotou seu 182º triplo-duplo na carreira no último sábado (7), durante a vitória do Denver Nuggets sobre o Chicago Bulls, e assumiu o segundo lugar isolado no ranking histórico do quesito.

No triunfo de sábado (7) por 136 a 120, Jokic foi o destaque do Denver com uma atuação de 22 pontos, 14 rebotes e 14 assistências. Pelo Bulls, Matas Buzelis foi o cestinha com 21 pontos.

Com o feito, o "Joker" desbancou o lendário Oscar Robertson, ídolo de Milwaukee Bucks e Sacramento Kings (antigo Cincinnati Royals). Robertson deteve o recorde absoluto de 1962 até 2021, quando foi superado por Russell Westbrook, e agora cai para a terceira posição da lista após ser ultrapassado pelo pivô sérvio.

Guerschon Yabusele, do Chicago Bulls defende Nikola Jokic, do Denver Nuggets durante jogo da NBA (Foto: Jayden Mack / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Guerschon Yabusele, do Chicago Bulls defende Nikola Jokic, do Denver Nuggets durante jogo da NBA (Foto: Jayden Mack / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ranking de driplos-duplos da NBA

  1. 1° Russel Wesbrook - 207
  2. 2° Nikola Jokoc - 182
  3. 3° Oscar Robertson - 181
  4. 4° Magic Johnson - 138
  5. 5° Lebron James - 122
  6. 6° Jason Kidd - 107
  7. 7° Luka Doncic - 88
  8. 8° James Harden - 82
  9. 9° Wilt Chamberlain - 78
  10. 10° Domantas Sabonis - 68

Próximo jogo do Denver Nuggets

O Denver Nuggets encara o Cleveland Cavaliers nesta segunda-feira (9), às 23h (de Brasília), na Ball Arena, em Denver. Ambas as equipes vivem ótimos momentos na temporada: os visitantes ocupam a quarta colocação da Conferência Leste, enquanto os donos da casa aparecem na vice-liderança da Oeste.

A partida terá transmissão exclusiva do NBA League Pass (Streaming).

