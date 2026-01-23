Trinity Rodman, filha da lenda da NBA Dennis Rodman, agora detém o maior salário do futebol feminino mundial. A atacante renovou seu contrato com o Washington Spirit por mais três anos, com vencimentos anuais superiores a US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 11,5 milhões na cotação atual). A informação foi confirmada por seu agente, Mike Senkowski.

— Fiz da região do DMV a minha casa e do Spirit a minha família. Sabia que era aqui que eu queria iniciar o próximo capítulo da minha carreira — afirmou a jogadora.

Estrela da seleção dos Estados Unidos, Rodman se torna a atleta mais bem paga da história da NWSL (liga americana feminina) e do futebol feminino global. Até então, o topo do ranking pertencia à espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, atual bicampeã da Bola de Ouro.

Trinity Rodman, filha de Dennis Rodman assina maior contrato do futebol feminino mundial (Foto: Reprodução X)

Recordes de Rodman

Em cinco temporadas na NWSL, Rodman soma 33 gols e 21 assistências em 109 partidas (94 como titular). Ela detém o recorde de jogadora mais jovem da história da liga a alcançar 50 participações diretas em gols.

Na última temporada, a atacante marcou cinco gols e distribuiu duas assistências em 15 jogos. No currículo, Rodman já ostenta o título da NWSL de 2021 e a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024.

A trajetória começou em 2021, quando o Spirit a selecionou como a segunda escolha geral do Draft. Aos 18 anos, ela foi a jogadora mais jovem draftada pela liga até aquele momento, terminando o ano eleita como a Caloura do Ano.