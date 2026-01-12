NBA suspende jogador por 3 partidas ao tentar agredir Luka Doncic
A punição é referente ao jogo realizado no dia 28 de dezembro de 2025
Dennis Schroder, armador do Sacramento Kings, foi suspenso pela NBA por três jogos não remunerados após uma tentativa de agressão contra Luka Doncic, do Los Angeles Lakers. O incidente, que teria ocorrido 40 minutos após o fim da partida entre as equipes no dia 28 de dezembro, foi nos corredores da Arena Crypto.com, em Los Angeles, e culminou em uma punição rigorosa divulgada nesta semana.
A partida em questão, vencida pelo Lakers por 125 a 101, já havia sido marcada por uma troca de ofensas entre os atletas. Embora o posicionamento oficial da NBA não tenha citado qual jogador foi o alvo da agressão, o jornalista Chris Haynes, da Prime Video, revelou que a outra parte envolvida era o armador esloveno Luka Doncic, que foi cestinha do jogo com 34 pontos e um dos principais nomes na quebra da sequência de três derrotas do Lakers.
Schroder já cumpriu o primeiro jogo de suspensão no domingo (11) contra os Rockets. Os próximos desfalques do armador serão na terça-feira (13) contra o próprio Lakers e na quinta-feira (15) contra o Knicks.
Veja todos os resultados da noite de domingo (12):
Orlando Magic 128 x 118 New Orleans Pelicans
Memphis Grizzlies 103 x 98 Brooklyn Nets
Toronto Raptors 116 x 115 Philadelphia 76ers
Portland Trail Blazers 114 x 123 New York Knicks
Oklahoma City Thunder 124 x 112 Miami Heat
Minnesota Timberwolves 104 x 103 San Antonio Spurs
Denver Nuggets 108 x 104 Milwaukee Bucks
Phoenix Suns 112 x 93 Washington Wizards
Golden State Warriors 111 x 124 Atlanta Hawks
Sacramento Kings 111 x 98 Houston Rockets
