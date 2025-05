NBA: Stephen Curry é o segundo atleta mais bem pago de 2025

Ainda que tenha sido eliminado na semifinal dos playoffs da NBA, Stephen Curry segue fazendo parte do rol de melhores jogadores em atividade na liga norte-americana de basquete. A revista Forbes revelou que o astro do Golden State Warriors é o segundo atleta mais bem pago do mundo na atual temporada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dono de quatro títulos da NBA, Curry conseguiu mais um feito histórico, mas desta vez fora das quadras de basquete. De acordo com a renomada revista, o astro da franquia californiana ganha cerca de 156 milhões de dólares (cerca de R$ 879,29 milhões na cotação atual), que correspondem a salários e patrocínios do veterano.

Por deter contrato em vigência com o Golden State Warriors, o camisa 30 tem tudo para ter seu patrimônio alavancado nos próximos anos. Isso porque a aposentadoria não é uma questão que passa por sua cabeça agora. Nesse ínterim, o novo vínculo vai até o fim da temporada 2026/27, o que renderá mais U$S 62,6 milhões (R$ 352,8 milhões) ao jogador.

continua após a publicidade

Embora os vencimentos sejam alarmantes, Stephen não é um único jogador de basquete presente na lista. Em síntese, LeBron James (133,8 milhões de dólares) e Kevin Durant (101,4 milhões de dólares) também estão no top-10. Todavia, o protagonismo segue tomado por Cristiano Ronaldo, principal jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Jimmy Butler e Stephen Curry em jogo entre Warriors e Rockets pelos playoffs da NBA (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)