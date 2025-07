A pós-temporada da NBA está a todo vapor. O respeitado jornalista John Gambadoro, especializado no Phoenix Suns, revelou que LeBron James e Austin Reaves não têm afinidade com Luka Doncic. Além disso, Gambadoro destacou que os Lakers estariam interessados em "se desfazer" do contrato do camisa 23, seja por meio de troca ou dispensa. Contudo, o empresário do jogador desmentiu essas alegações pouco tempo depois. Confira a história completa a seguir:

Lebron e Reaves infelizes com Doncic?

No entanto, o empresário de Austin Reaves veio a público para desmentir a informação, afirmando que o camisa 15 gosta de jogar com o Luka Doncic.

Tradução: Sobre o relato de que Austin Reaves não gosta de jogar com Luka Doncic, o agente de Reaves Aaron Reilly disse o seguinte:

- Austin tem o maior respeito por Luka e realmente gosta de jogar ao lado dele. Qualquer sugestão contrária é completamente falsa. Ele está animado para estar em quadra com Luka — tanto agora quanto no futuro.

Pouco tempo depois, John Gambadoro se justificou a respeito da sua informação, reforçando a confiabilidade da sua fonte, indicando que o que foi dito é verídico.

Tradução: Não sei se eles vão trocá-lo, nunca disseram nada. Apenas mencionei o que me disseram, pura e simplesmente, e quem me conhece sabe que essa informação só vem de fontes realmente confiáveis. LeBron e Reaves não gostam de jogar com ele e os Los Angeles [Lakers] adoraria se livrar dele se pudesse. Não sei se ele será trocado ou comprado, mas só o tempo dirá.

