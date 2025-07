Filho de LeBron James é destaque do Lakers na NBA Summer League

Bronny James, filho mais velho de LeBron James, um dos maiores jogadores da história da NBA, foi destaque na partida entre Lakers x Miami Heat pela Summer League. A Summer League ou Liga de verão da NBA são jogos que acontecem na pré-temporada na qual as equipes da NBA, geralmente competem com elencos formados por jogadores novatos, jogadores que estão na sua 2ª temporada e agentes-livres.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bronny James, número 9 do Los Angeles Lakers, arremessa a bola durante o jogo contra o Miami Heat (Foto: Noah Graham / Getty Images)

Apesar de ter jogado apenas 11 minutos, Bronny James foi um dos principais jogadores do time de Los Angeles contra a equipe do Miami Heat. O jovem americano marcou 10 pontos, 2 rebotes e ainda foi protagonista do lance da partida.

➡️ Troca de Kevin Durant para o Rockets bate recorde na NBA; entenda

Lebron James se mostrou orgulhoso pelo lance protagonizado pelo seu filho e postou nas redes socias.

Lebron James compartilha lance do filho (Foto: Reprodução / Instagram)

Temporada de Bronny James

O filho de Lebron James foi draftado pelos Los Angeles Lakers em junho de 2024. Até o momento, ele não foi muito aproveitado por J.J Reddick, treinador da equipe da Califórnia.

continua após a publicidade

Bronny James em ação pela G-League (Foto: Reprodução)

Esse vai ser o 2º ano de Bronny James na maior liga de basquete do mundo. Na sua temporada de estreia, Bronny ficou alternando entre o South Bay Lakers, time do Lakers na G-League, liga de desenvolvimento da NBA, e a equipe principal do Lakers.

Pela liga de desenvolvimento, ele jogou 11 jogos com média de 34.2 minutos em quadra, 21.9 pontos, 5.3 rebotes, 5.3 assistências e 1.9 roubos de bola por partida. Bronny foi um dos principais jogadores do South Bay Lakers.

continua após a publicidade

Com o Los Angeles Lakers, o jovem tem sido presença marcante no banco de reservas nos jogos disputados dentro da Crypto.com Arena. Ao todo, Bronny James jogou 35 partidas com média de 8.1 minutos em quadra.

Números de Bronny James na NBA