NBA

NBA lança campanha de abertura da temporada 2025-2026; veja o vídeo

A temporada começa dia 21 de outubro

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/10/2025
15:17
Cooper Flagg, do Mavericks, em ação contra o Spurs na Summer League (Foto: Ryan Stetz/NBAE via Getty Images/AFP)
Cooper Flagg, do Mavericks, em ação contra o Spurs na Summer League (Foto: Ryan Stetz/NBAE via Getty Images/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A NBA lançou, nesta quarta-feira (8), sua campanha de abertura para a temporada 2025/26, nomeada “Start To Finish” (Do começo ao fim). O vídeo destaca jogadores veteranos e novatos em suas rotinas de treino, transmitindo a mensagem de que, para conquistar o Troféu Larry O’Brien, é necessário esforço e comprometimento ao longo de toda a temporada.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Entre os jogadores que participam do vídeo estão: o All-Star de 2024 Paolo Banchero, o vencedor do prêmio Kia NBA Clutch Player of the Year 2024-25 Jalen Brunson, o All-Star de 2025 Cade Cunningham, a escolha número 1 do Draft de 2025 Cooper Flagg e o seis vezes All-Star Donovan Mitchell.

A campanha mostra o trabalho do dia a dia dos atletas na preparação para a temporada. A narrativa é embalada pelos torcedores entoando o grito “Start To Finish”, lema que acompanhará a liga durante todo o campeonato.

Ao longo dos meses, a campanha “Start To Finish” terá desdobramentos em diversos canais, com peças complementares em mídia externa, digital, redes sociais e ativos de áudio.

➡️Rayssa Leal conhece sede do Lakers e ganha presente personalizado

Cooper Flagg, do Mavericks, em ação contra o Spurs na Summer League (Foto: Ryan Stetz/NBAE via Getty Images/AFP)
Cooper Flagg, do Mavericks, em ação contra o Spurs na Summer League (Foto: Ryan Stetz/NBAE via Getty Images/AFP)

Temporada começa com grande lista de estrelas lesionadas

A temporada 2025/26 da NBA começa em 21 de outubro, mas nem todos os elencos estão completos. A maioria das franquias conta com, pelo menos, um atleta lesionado, devido ao calendário apertado e ao pouco tempo de descanso. Consequentemente, a gravidade das lesões aumentou nos últimos anos. 

  1. Jayson Tatum (Boston Celtics) - rompeu os tendões do tornozelo direito
  2. Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) - ruptura no tendão de Aquiles
  3. Fred VanVleet (Houston Rockets) - rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA)
  4. Scoot Henderson (Portland Trail Blazers) - sofreu uma lesão nos isquiotibiais
  5. Jared McCain (Philadelphia 76ers) - contusão no ligamento do polegar
  6. Kyrie Irving (Dallas Mavericks) - ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho esquerdo
  7. Ja Morant (Memphis Grizzlies) - entorse no tornozelo
  8. Tyler Herro (Chicago Bulls) - cirurgia de impacto no tornozelo esquerdo
  9. Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - ruptura no tendão de Aquiles esquerdo

