NBA lança campanha de abertura da temporada 2025-2026; veja o vídeo

A NBA lançou, nesta quarta-feira (8), sua campanha de abertura para a temporada 2025/26, nomeada “Start To Finish” (Do começo ao fim). O vídeo destaca jogadores veteranos e novatos em suas rotinas de treino, transmitindo a mensagem de que, para conquistar o Troféu Larry O’Brien, é necessário esforço e comprometimento ao longo de toda a temporada.

Entre os jogadores que participam do vídeo estão: o All-Star de 2024 Paolo Banchero, o vencedor do prêmio Kia NBA Clutch Player of the Year 2024-25 Jalen Brunson, o All-Star de 2025 Cade Cunningham, a escolha número 1 do Draft de 2025 Cooper Flagg e o seis vezes All-Star Donovan Mitchell.

A campanha mostra o trabalho do dia a dia dos atletas na preparação para a temporada. A narrativa é embalada pelos torcedores entoando o grito “Start To Finish”, lema que acompanhará a liga durante todo o campeonato.

Ao longo dos meses, a campanha “Start To Finish” terá desdobramentos em diversos canais, com peças complementares em mídia externa, digital, redes sociais e ativos de áudio.

Cooper Flagg, do Mavericks, em ação contra o Spurs na Summer League (Foto: Ryan Stetz/NBAE via Getty Images/AFP)

Temporada começa com grande lista de estrelas lesionadas

A temporada 2025/26 da NBA começa em 21 de outubro, mas nem todos os elencos estão completos. A maioria das franquias conta com, pelo menos, um atleta lesionado, devido ao calendário apertado e ao pouco tempo de descanso. Consequentemente, a gravidade das lesões aumentou nos últimos anos.

