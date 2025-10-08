NBA lança campanha de abertura da temporada 2025-2026; veja o vídeo
A temporada começa dia 21 de outubro
A NBA lançou, nesta quarta-feira (8), sua campanha de abertura para a temporada 2025/26, nomeada “Start To Finish” (Do começo ao fim). O vídeo destaca jogadores veteranos e novatos em suas rotinas de treino, transmitindo a mensagem de que, para conquistar o Troféu Larry O’Brien, é necessário esforço e comprometimento ao longo de toda a temporada.
Entre os jogadores que participam do vídeo estão: o All-Star de 2024 Paolo Banchero, o vencedor do prêmio Kia NBA Clutch Player of the Year 2024-25 Jalen Brunson, o All-Star de 2025 Cade Cunningham, a escolha número 1 do Draft de 2025 Cooper Flagg e o seis vezes All-Star Donovan Mitchell.
A campanha mostra o trabalho do dia a dia dos atletas na preparação para a temporada. A narrativa é embalada pelos torcedores entoando o grito “Start To Finish”, lema que acompanhará a liga durante todo o campeonato.
Ao longo dos meses, a campanha “Start To Finish” terá desdobramentos em diversos canais, com peças complementares em mídia externa, digital, redes sociais e ativos de áudio.
Temporada começa com grande lista de estrelas lesionadas
A temporada 2025/26 da NBA começa em 21 de outubro, mas nem todos os elencos estão completos. A maioria das franquias conta com, pelo menos, um atleta lesionado, devido ao calendário apertado e ao pouco tempo de descanso. Consequentemente, a gravidade das lesões aumentou nos últimos anos.
- Jayson Tatum (Boston Celtics) - rompeu os tendões do tornozelo direito
- Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) - ruptura no tendão de Aquiles
- Fred VanVleet (Houston Rockets) - rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA)
- Scoot Henderson (Portland Trail Blazers) - sofreu uma lesão nos isquiotibiais
- Jared McCain (Philadelphia 76ers) - contusão no ligamento do polegar
- Kyrie Irving (Dallas Mavericks) - ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho esquerdo
- Ja Morant (Memphis Grizzlies) - entorse no tornozelo
- Tyler Herro (Chicago Bulls) - cirurgia de impacto no tornozelo esquerdo
- Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - ruptura no tendão de Aquiles esquerdo
