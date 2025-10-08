Rayssa Leal conhece sede do Lakers e ganha presente personalizado

A skatista brasileira Rayssa Leal esteve na sede do Los Angeles Lakers na terça-feira (8) nos Estados Unidos. Durante a visita, a atleta de 17 anos recebeu presentes personalizados da franquia da NBA, como um skate com adornos dos Lakers e uma camisa oficial com seu nome. Os skatistas Filipe Mota e Gabryel Aguilar acompanharam Rayssa na ocasião.

Os três atletas conheceram as instalações da tradicional equipe de basquete e posaram para fotos em frente ao troféu da NBA nas dependências dos Lakers.

A visita à sede dos Los Angeles Lakers acontece antes da próxima competição de Rayssa. A brasileira viajará para a Europa nos próximos dias para participar da etapa de Paris da Liga Internacional de Skate Street (SLS), marcada para o próximo sábado (11).

Rayssa Leal, Filipe Mota e Gabryel Aguilar na sede dos Lakers (Foto: Reprodução/Instagram)

Rayssa no SLS

A Street League Skateboarding (SLS) fará sua quinta etapa do Championship Tour 2025 no Stade Roland Garros, em Paris, no dia 11 de outubro.

A maranhense é a atual tricampeã da SLS, sendo a etapa anterior realizada em Brasília em julho deste ano. Na competição nacional, Rayssa conquistou o título ao somar 21,8 pontos na final, com aproximadamente 15 mil torcedores presentes no evento. Rayssa Leal participará do evento para defender o título conquistado na etapa parisiense em 2024.

Após a passagem pelos Estados Unidos, a skatista seguirá sua agenda esportiva com foco na competição parisiense, dando continuidade à sua temporada no circuito internacional de skate street.

Como funciona a SLS?

A SLS Championship Tour 2025 é composta por sete etapas ao redor do mundo. Até o momento, foram concluídas as competições em Santa Mônica (EUA), Brasília (Brasil) e Cleveland (EUA). Após o evento em Paris, a próxima disputa acontecerá em Las Vegas, no Las Vegas Convention Center, em 25 de outubro.