LeBron ‘engana’ fãs da NBA e transforma rumor de aposentadoria em propaganda

O astro da NBA LeBron James publicou, na última segunda-feira (6), um vídeo em suas redes sociais com o título “The Second Decision” (A Segunda Decisão, em tradução livre). O título fazia referência ao icônico marco publicitário de 15 anos atrás, quando o ala anunciou sua mudança do Cleveland Cavaliers para o Miami Heat.

Diante do mistério, os fãs começaram a especular que a postagem seria um indicativo de sua possível aposentadoria ao fim da temporada 2025/2026. No entanto, na terça-feira (7), LeBron publicou a continuação do vídeo, que não passava de uma propaganda de conhaque. Veja o vídeo:

O camisa 23 ainda comentou na publicação da marca de conhaque, com emojis de risada. Os fãs ficaram tão preocupados com a possível aposentadoria, que até o valor dos ingressos para os jogos aumentaram. O ingresso que valia US$ 80 passou a custar U$$ 445. Cinco vezes mais caros, segundo dados de acordo com TickPick, perfil na rede social X especializado em preço de ingressos.

The Decision

A primeira vez que promoveu The Decision, LeBron James gerou expectativa, tinha algumas equipes interessadas em contratá-lo - e o próprio Cleveland queria mantê-lo. O marketing foi feito e a frase em inglês "Vou levar meus talentos para South Beach" ficou eternizada.