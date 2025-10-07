menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

Jokic faz passe bizarro e Denver vence na pré temporada da NBA; veja todos os resultados

A liga começa dia 21 de outubro

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/10/2025
09:57
Denver Nuggets v San Antonio Spurs - Nikola Jokic em ação na NBA
imagem cameraSAN ANTONIO, TX - JANUARY 4: Nikola Jokic #15 of the Denver Nuggets looks on during the game against the San Antonio Spurs on January 4, 2025 at the Frost Bank Center in San Antonio, Texas. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2025 NBAE Michael Gonzales/NBAE via Getty Images/AFP (Photo by Michael Gonzales / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
A pré-temporada da NBA está pegando fogo. Os jogadores recém-chegados na liga querem mostrar seu valor, enquanto os veteranos mostram que ainda têm muito gás para queimar. O pivô do Denver Nuggets, Nikola Jokic, anotou 21 pontos e cinco assistências, incluindo um passe atravessado com uma das mãos. Veja o vídeo!

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Conhecido por seu estilo descontraído em quadra e pelas assistências inusitadas, Jokic liderou o Denver na vitória sobre o Toronto Raptors por 112 a 108. Algumas horas mais cedo, o Milwaukee Bucks venceu o Miami Heat por 103 a 93, mesmo sem a presença do astro Giannis Antetokounmpo.

O Memphis Grizzlies, por sua vez, foi derrotado pelo Detroit Pistons por 128 a 112. O armador de Memphis, Ja Morant, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o treino e será reavaliado semanalmente, ainda sem previsão de retorno.

Em outras partidas, o Dallas Mavericks contou com a boa atuação do novato Cooper Flagg, que anotou 14 pontos, pegou seis rebotes e deu três assistências. No último jogo da noite, o Houston Rockets superou o Atlanta Hawks por 122 a 113.

➡️Vem aposentadoria? Lebron James publica vídeo enigmático; veja

Denver Nuggets v San Antonio Spurs - Nikola Jokic em ação na NBA
Nikola Jokic durante jogo da NBA (Foto: Michael Gonzales / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Próximos jogos da pré-temporada

  1. Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls - terça (7), às 20h
  2. Minnesota Timberwolves x Indiana Pacers - terça (7), às 21h
  3. Miami Heat x San Antonio Spurs - quarta (8), às 20h30
  4. Houston Rockets x Utah Jazz - quarta (8), às 21h
  5. Memphis Grizzlies x Boston Celtics - quarta (8), às 21h
  6. Sacramento Kings x Toronto Raptors - quarta (8), às 23h
  7. Golden State Warriors x Portland Trail Blazers - quarta (8), às 23h

