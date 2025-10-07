Jokic faz passe bizarro e Denver vence na pré temporada da NBA; veja todos os resultados
A liga começa dia 21 de outubro
- Matéria
- Mais Notícias
A pré-temporada da NBA está pegando fogo. Os jogadores recém-chegados na liga querem mostrar seu valor, enquanto os veteranos mostram que ainda têm muito gás para queimar. O pivô do Denver Nuggets, Nikola Jokic, anotou 21 pontos e cinco assistências, incluindo um passe atravessado com uma das mãos. Veja o vídeo!
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Conhecido por seu estilo descontraído em quadra e pelas assistências inusitadas, Jokic liderou o Denver na vitória sobre o Toronto Raptors por 112 a 108. Algumas horas mais cedo, o Milwaukee Bucks venceu o Miami Heat por 103 a 93, mesmo sem a presença do astro Giannis Antetokounmpo.
O Memphis Grizzlies, por sua vez, foi derrotado pelo Detroit Pistons por 128 a 112. O armador de Memphis, Ja Morant, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o treino e será reavaliado semanalmente, ainda sem previsão de retorno.
Em outras partidas, o Dallas Mavericks contou com a boa atuação do novato Cooper Flagg, que anotou 14 pontos, pegou seis rebotes e deu três assistências. No último jogo da noite, o Houston Rockets superou o Atlanta Hawks por 122 a 113.
➡️Vem aposentadoria? Lebron James publica vídeo enigmático; veja
Próximos jogos da pré-temporada
- Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls - terça (7), às 20h
- Minnesota Timberwolves x Indiana Pacers - terça (7), às 21h
- Miami Heat x San Antonio Spurs - quarta (8), às 20h30
- Houston Rockets x Utah Jazz - quarta (8), às 21h
- Memphis Grizzlies x Boston Celtics - quarta (8), às 21h
- Sacramento Kings x Toronto Raptors - quarta (8), às 23h
- Golden State Warriors x Portland Trail Blazers - quarta (8), às 23h
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias