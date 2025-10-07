A pré-temporada da NBA está pegando fogo. Os jogadores recém-chegados na liga querem mostrar seu valor, enquanto os veteranos mostram que ainda têm muito gás para queimar. O pivô do Denver Nuggets, Nikola Jokic, anotou 21 pontos e cinco assistências, incluindo um passe atravessado com uma das mãos. Veja o vídeo!

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Conhecido por seu estilo descontraído em quadra e pelas assistências inusitadas, Jokic liderou o Denver na vitória sobre o Toronto Raptors por 112 a 108. Algumas horas mais cedo, o Milwaukee Bucks venceu o Miami Heat por 103 a 93, mesmo sem a presença do astro Giannis Antetokounmpo.

O Memphis Grizzlies, por sua vez, foi derrotado pelo Detroit Pistons por 128 a 112. O armador de Memphis, Ja Morant, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o treino e será reavaliado semanalmente, ainda sem previsão de retorno.

continua após a publicidade

Em outras partidas, o Dallas Mavericks contou com a boa atuação do novato Cooper Flagg, que anotou 14 pontos, pegou seis rebotes e deu três assistências. No último jogo da noite, o Houston Rockets superou o Atlanta Hawks por 122 a 113.

➡️Vem aposentadoria? Lebron James publica vídeo enigmático; veja

Nikola Jokic durante jogo da NBA (Foto: Michael Gonzales / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Próximos jogos da pré-temporada