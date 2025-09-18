LeBron James fala sobre aposentadoria: ‘O fim está próximo’

LeBron James, um dos maiores jogadores da história do basquete, falou abertamente sobre a aposentadoria em uma entrevista que repercutiu mundialmente nesta quinta-feira (18). Aos 40 anos e prestes a iniciar sua 23ª temporada na NBA, o astro do Los Angeles Lakers admitiu que o pensamento sobre o fim de sua carreira está cada vez mais presente.

— Definitivamente estou me preparando para o momento em que o fim estiver próximo. Ainda não cheguei lá — declarou LeBron em entrevista ao canal do YouTube "360 with Speedy". A fala, que rapidamente se espalhou, veio acompanhada de uma frase que mistura a certeza da despedida com a calma de quem ainda tem lenha para queimar: — A aposentadoria está chegando. Está chegando. Só não chegou ainda.

LeBron James se prepara para mais uma temporada com o Los Angeles Lakers após exercer sua opção de jogador no valor de US$ 52,6 milhões (cerca de R$ 275 milhões na cotação atual) para a temporada 2025-26. Ele será o primeiro jogador na história da NBA a atuar por 23 temporadas.

Apesar da idade avançada para um atleta de alto rendimento, seus números na última temporada provam que ele segue atuando em altíssimo nível. Com médias de 24.4 pontos, 7.8 rebotes e 8.2 assistências em 70 jogos, ele continua sendo a principal referência da franquia californiana.

LeBron James ativa ‘modo sincerão’ sobre Luka Doncic

O astro do Los Angeles Lakers iniciou sua análise valorizando o aspecto pessoal de Doncic, um fator que, segundo ele, precede a sua avaliação como atleta.

— Eu simplesmente amo a maneira como ele joga o jogo. Mais importante, cara, ele é simplesmente uma pessoa incrível — afirmou James.

Na sequência, LeBron aprofundou-se nos aspectos técnicos e mentais do jogo de Doncic, apontando a inteligência como o principal diferencial do atleta. Para James, a capacidade de processar o jogo em alto nível é o que separa os grandes jogadores dos gênios.