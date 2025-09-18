Série da Netflix vai reunir gigantes da NBA; veja os nomes

A Netflix confirmou oficialmente nesta quinta-feira (17) a data e o elenco da segunda temporada de "Starting 5", sua série documental original que acompanha de perto a vida e a rotina de alguns dos maiores nomes da NBA. Primeira temporada da série teve LeBron James e outras estrelas da liga norte-americana.

Se a primeira temporada já foi um sucesso ao mostrar os desafios e a glória da elite do esporte, a nova safra de episódios eleva o patamar. Os protagonistas da vez são ninguém menos que Jaylen Brown, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Haliburton e James Harden.

A escolha do elenco mescla com perfeição diferentes narrativas da liga: de veteranos consagrados em busca de mais um anel a jovens talentos que já se estabeleceram como o futuro da NBA.

O sucesso estrondoso da temporada inaugural de "Starting 5" se deveu a um elenco que capturou perfeitamente as diferentes narrativas da NBA. A série acompanhou de perto o dia a dia de cinco atletas em momentos distintos de suas carreiras durante a intensa temporada 2023-2024.

As câmeras ofereceram acesso sem precedentes à jornada de LeBron James, o maior ícone do esporte, em sua busca incansável por mais um título com os Lakers. Em Boston, a produção documentou a pressão e a glória de Jayson Tatum, que finalmente liderou os Celtics ao tão sonhado campeonato.

Além dos dois finalistas, a série mergulhou na mentalidade competitiva e na liderança aguerrida de Jimmy Butler no Miami Heat, mostrou a explosão e o carisma contagiante de Anthony Edwards, que se consolidou como um superstar no Minnesota Timberwolves, e explorou a técnica apurada de Domantas Sabonis, o pilar que comandou o Sacramento Kings.