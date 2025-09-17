Astro da NBA revela vontade de disputar as Olimpíadas de 2028

Kevin Durant anunciou, em evento da emissora estadunidense CNBC, que planeja jogar as Olimpíadas de Los Angeles 2028, pela seleção dos Estados Unidos. Durante os Jogos Olímpicos, o jogador do Houston Rockets estará com 39 anos de idade.

— Sim, (tenho intenção de jogar em 2028), se eu ainda continuar sendo eu mesmo — afirmou Durant.

O astro da NBA jogou pela equipe dos Estados Unidos em Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024. Em todas essas edições, a seleção foi medalha de ouro. Com isso, Kevin Durant é o primeiro jogador de basquete, entre os homens, a conquistar quatro medalhas de ouro em Jogos Olímpicos.

Campanha dos Estados Unidos em Paris 2024

Na disputa do basquete masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a seleção dos Estados Unidos foi escalada com o "Dream Team", recheado por astros como Stephen Curry, Lebron James e Joel Embiid, além de Kevin Durant.

Stephen Curry, LeBron James e Kevin Durant em Paris 2024 (Foto: Divulgação / FIBA)

No caminho até a final, a equipe só enfrentou dificuldades contra a Sérvia, na semifinal. Os americanos passaram a maior parte do jogo atrás do placar, mas conseguiram a recuperação e a virada no final da partida, que terminou em um dramático 95 a 81.

Já na decisão, os Estados Unidos venceram a França, seleção da casa, por 98 a 87, garantindo a 17ª medalha de ouro do país em Jogos Olímpicos e a quinta consecutiva.

Troca na NBA

No fim de junho, Kevin Durant foi trocado pelo Phoenix Suns, com destino ao Houston Rockets, no que se tornou a maior negociação da história da liga. O contrato do jogador com o atual time vai até o fim desta temporada, com expectativas de extensão até 2028.