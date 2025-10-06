Fora do Lakers? LeBron James explica falta de renovação na NBA

Ainda é um mistério o futuro de LeBron James após o fim da temporada de 2025/26, quando seu contrato com o Los Angeles Lakers termina. A incerteza sobre aposentadoria se intensificou ainda mais com a recusa de renovação do astro, que enfrenta pela primeira vez um "último ano" de vínculo. Enquanto isso, o ala de 40 anos se mantém positivo para a atual edição da NBA.

— Não ter uma extensão não vai impactar em nada, pois eu estou empolgado com o nosso time. E, a esta altura da carreira, estar em fim de contrato não me incomoda. Contratos, aliás, não me incomodam. Sou muito agradecido, antes de tudo, por ainda estar jogando e sob vínculo com um time. Competir no esporte que se ama com a minha idade é uma benção por si só — afirmou LeBron.

Em fevereiro de 2025, uma enorme mudança surpreendeu a NBA: Luka Doncic era trocado para o Lakers. Desde então, a equipe se consolidou entre as maiores potências da Conferência Oeste e garantiu o mando de campo nos playoffs da NBA. O resultado, no entanto, não foi dos melhores, com a eliminação precoce na primeira rodada pelo Minnesota Timberwolves.

Luka Doncic, do Los Angeles Lakers, em defesa contra o Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, nos playoffs da NBA (Foto: David Sherman/NBAE via Getty Images/AFP)

Para a próxima temporada, Doncic e LeBron terão o calendário completo para construir uma sólida campanha. Essa parceria, inclusive, é motivo de ânimo para James na reta final de sua carreira na NBA.

— Eu estou animado com os desafios e as chances do nosso time. A gente trouxe novos jogadores e, além disso, vamos ter uma comissão técnica com um ano de experiência. E vai ser a primeira campanha completa de Luka Doncic com a gente. Isso sem contar todos os outros grandes atletas. Por enquanto, tudo em que penso é tirar o maior proveito possível do fim da minha carreira — confessou o veterano.

LeBron está fora da pré-temporada da NBA

Um problema físico incomum tirou o astro LeBron James das atividades de pré-temporada do Los Angeles Lakers e da estreia da equipe na pré-temporada da NBA. De acordo com o técnico da equipe, JJ Redick, o jogador está em tratamento devido a uma irritação no nervo do glúteo e não há um cronograma definido para o seu retorno às quadras.

A comissão técnica adota uma postura de cautela em relação à condição do atleta de 40 anos. Em comunicado à imprensa, Redick explicou que a equipe prioriza a recuperação completa de James para a longa temporada regular.