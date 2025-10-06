Vem aposentadoria? Lebron James publica vídeo enigmático; veja

Nesta segunda-feira (06), Lebron James, astro da NBA e atual jogador do Los Angeles Lakers, fez um post enigmático no X. O vídeo publicado tem dez segundos e mostra o jogador chegando em uma quadra de basquete e sentando em uma cadeira. À frente dele, também sentado, está um outro homem, de semblante sério.

continua após a publicidade

No final do vídeo, aparecem os dizeres "The second decision: coming soon" (tradução: "A segunda decisão: em breve"). Na legenda, o jogador anunciou que vai revelar a informação na próxima terça-feira (07), às 12h no horário local, com a hashtag #TheSecondDecision ("A Segunda Decisão") e a frase "The decision of all decisions" (Tradução: "A decisão de todas as decisões").

A publicação levou a comentários questionando se Lebron James irá anunciar a aposentadoria. O ala, de 40 anos, está em ação na NBA desde 2003, somando 22 temporadas completas. Este é o último ano de contrato do astro com o Los Angeles Lakers.

continua após a publicidade

Tradução: "Por favor, me diga que isto não é um anúncio de aposentadoria?"

A "Primeira decisão" de Lebron James foi em 2011, quando anunciou a ida para o Miami Heat.

➡️ Fora do Lakers? LeBron James explica falta de renovação na NBA

➡️ Warriors de Stephen Curry deve bater recorde 'negativo' na NBA; entenda

LeBron está fora da pré-temporada da NBA

Um problema físico incomum tirou o astro LeBron James das atividades de pré-temporada do Los Angeles Lakers e da estreia da equipe na pré-temporada da NBA. De acordo com o técnico da equipe, JJ Redick, o jogador está em tratamento devido a uma irritação no nervo do glúteo e não há um cronograma definido para o seu retorno às quadras.

LeBron James em ação pelo Los Angeles Lakers (Foto: Jessie Alcheh/NBAE via Getty Images/AFP)

A comissão técnica adota uma postura de cautela em relação à condição do atleta de 40 anos. Em comunicado à imprensa, Redick explicou que a equipe prioriza a recuperação completa de James para a longa temporada regular.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico