Brinquedo sexual interrompe jogo da WNBA; entenda

Uma partida da WNBA foi marcada por um incidente na noite da última terça-feira (5), em Nova York. O jogo entre Los Angeles Sparks e Indiana Fever foi brevemente paralisado no segundo quarto depois que um objeto, identificado como um brinquedo sexual, foi arremessado das arquibancadas em direção à quadra.

O alvo do arremesso foi Sophie Cunningham, a atleta do Indiana que, anteriormente, já tinha usado suas redes sociais para pedir que a torcida parasse com a prática de atirar os brinquedos em quadra.

Sophie Cunningham, jogadora do Indiana Fever

Lynne Roberts, treinador do Los Angeles Sparks, falou sobre o incidente após o jogo — Acho ridículo. É bobo. É estúpido. Também é perigoso, e a segurança das jogadoras é prioridade. Respeitar o jogo. Todas essas coisas. Acho realmente estúpido — disse a técnica.

Incidentes semelhantes, já foram registrados em eventos esportivos femininos, sendo interpretados como tentativas de diminuir e sexualizar as atletas. Esta se trata da terceira ocorrência do tipo em jogos da WNBA no curto intervalo de uma semana. O primeiro caso foi registrado há sete dias, em Atlanta, ao final do confronto entre o Dream e o Golden State. Segundo informações da liga, um espectador foi detido e pode receber uma suspensão de no mínimo um ano. O segundo episódio aconteceu na última sexta-feira, em Chicago, durante a vitória da equipe do Golden State sobre o Chicago Sky.

Kamilla Cardoso quebra recorde na WNBA

A pivô brasileira Kamilla Cardoso atingiu, na noite da última terça-feira (05/08), um marco significativo na WNBA, a principal liga de basquete feminino dos Estados Unidos. A atleta do Chicago Sky registrou seu sétimo duplo-duplo consecutivo, uma sequência que a posiciona como a oitava maior sequência de duplos-duplos da história da competição.

Somente 10 jogadoras na história da WNBA registraram um duplo-duplo em sete jogos consecutivos: Kamilla Cardoso, Angel Reese, A’ja Wilson, Satou Sabally, Jonquel Jones, Candace Parker, Tina Charles, Sylvia Fowles, Lauren Jackson e Lisa Leslie.