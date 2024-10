Quem é Jalen Brunson, astro no New York Knicks na NBA?

O armador Jalen Brunson é o principal jogador do New York Knicks para esta temporada da NBA. O atleta, de 26 anos, busca liderar a equipe nova-iorquina para o terceiro título da franquia. Para isto, ele contará com a ajuda de um elenco reforçado e os auxílios do técnico Tom Thibodeau. A estreia da equipe acontece nesta terça-feira (22), às 20h30, contra o Boston Celtics, atual campeão da liga.

continua após a publicidade

➡️Com recorde de estrangeiros, NBA quer aumentar alcance internacional em 2025

➡️Quem é Jayson Tatum, astro do Boston Celtics na NBA?

Natural de Novo Brunswick, Nova Jersey, Jalen Brunson se destaca no mundo do basquete desde a universidade. O armador foi uma das peças principais no título nacional da Universidade de Villanova, em 2018. A conquista aconteceu ao lado do ala Mikel Bridges, também jogador do New York Knicks.

Apesar do sucesso no basquete universitário, o armador foi selecionado apenas na segunda rodada do Draft de 2018 pelo Dallas Mavericks. Fatores físicos, como a altura, de 1m88, considerada baixa para os padrões da NBA, fizeram ele cair na seleção dos prospectos.

continua após a publicidade

No Texas, o armador ficou durante cinco temporadas nos Mavericks. Durante o período ele atuou como coadjuvante de Luka Doncic, um dos principais jogadores da liga. Contudo, aos poucos Brunson passou assumir um maior protagonismo no time e alcançou o auge da passagem em Dallas nos playoffs de 2022, quando teve média de 21.6 pontos por partida. Naquele ano, os Mavericks seriam eliminados na final da conferência oeste da NBA para o Golden State Warriors.

➡️Boston Celtics x New York Knicks: veja onde assistir e horário do jogo da NBA

Jalen Brunson em ação pelos Dallas Mavericks (Foto: Glenn James / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Chegada aos Knicks

Na temporada seguinte, como agente livre, Jalen Brunson optou por deixar a equipe de Dallas e se juntar ao New York Knicks. O início da chegada ao time nova-iorquino foi repleto de dúvidas, e mais uma vez o armador seria questionado pela baixa altura.

continua após a publicidade

Assim como no passado, o armador deu a volta por cima e logo nas primeiras temporadas liderou a equipe ao lado do pivô Julius Randle para a disputa dos playoffs de 2023 e 2024 da liga. Para este ano, Brunson perdeu o antigo companheiro por conta de movimentações de mercado que elevaram o patamar do New York Knicks.

Para entrar de vez na briga pelo título da NBA, a equipe nova-iorquina trocou o camisa 30, junto com o ala Donte Divizenzo, com o Minnessota Timberwolves, para adicionar o pivô Karl-Anthony Towns no plantel da equipe. Além disso, o time também buscou a contratação do agente livre Mikel Bridges, ex-companheiro de Brunson, em Villanova.

A estreia na temproada de 2024/25 acontece nesta terça-feira (22) contra o Boston Celtics, atuais campeões da NBA, às 20h30, no TD Garden.