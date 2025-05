Playoffs da NBA: Jalen Brunson decide no fim e Knicks eliminam Pistons

O New York Knicks derrotou o Detroit Pistons por 116 a 113, pela sexta partida da série, na primeira rodada dos Playoffs da NBA. Em partida realizada na Little Caesars Arena, em Detroit, Estados Unidos, na quinta-feira (1), Jalen Brunson, cestinha da partida com 40 pontos, decidiu no momento decisivo para o time de Nova Iorque vencer e garantir a classificação à semifinal de conferência.

Com o resultado, o New York Knicks irá encarar o Boston Celtics. Os atuais campeões da NBA despacharam o Orlando Magic por 4 a 1, em série disputada, mas que a experiência de Jayson Tatum e Jaylen Brown falou mais alto. O primeiro duelo da série será segunda-feira (5).

🏀 Como foi o jogo?

Os Knicks começaram melhores, com 20 a 8 no placar, no brilhantismo de Jalen Brunson. Na reta final, os Pistons conseguiram melhorar e ficaram sete pontos atrás, mas nas últimas posses do primeiro quarto, o time de Nova Iorque anotou sete pontos seguidos e abriu 37 a 23.

Diferente do primeiro quarto, o segundo foi dominado por Detroit, que, em grande atuação coletiva, foi encostando no placar aos poucos até empatar em 49 a 49, após nove pontos seguidos. Porém, a virada não veio naquele momento, com New York retomando o controle da partida e abrindo 57 a 51, mas após nova sequência dos Pistons, conseguiram assumir a liderança do placar antes do intervalo, 61 a 59.

Na volta para o terceiro quarto, os Knicks voltaram ao ritmo do início do jogo, com Jalen Brunson, Josh Hart e Mikal Bridges liderando o ataque da equipe visitante e abrindo 89 a 77. Os Pistons melhoraram no final e a partida chegou no último quarto 96 a 85 para Nova Iorque.

No quarto final, Detroit começou avassalador, com o ataque dominando no garrafão e virando a partida para 105 a 103. Josh Hart chegou a empatar a partida em 105 a 105, mas os Pistons ampliaram a vantagem para 112 a 105 faltando 2:35 para o fim. Porém, os Knicks tinham o jogador que foi eleito o mais decisivo da temporada: Jalen Bruson.

O camisa 11 chamou a responsabilidade no fim, marcou cinco pontos, e quando a partida estava empatada em 113 a 113, o armador marcou uma cesta de três pontos que praticamente deu a vitória e a classificação para os Knicks. Com seis segundos para o fim, Detroit teve a chance de empatar, mas após erro de Malik Beasley, o cronometro zerou e Nova Iorque venceu por 116 a 113.