Jogador da NBA fica sem time e vira dono de equipe de pesca

O ala armador, Ben Simmons, se encontra sem equipe na NBA desde abril de 2025 e vem investindo em outra modalidade desde então. Aos 29 anos, o australiano se tornou dono de 50% do South Florida Sails Angling Club, um time que disputa o Sport Fishing Championship (SFC, na sigla em inglês), torneio de pesca profissional em alto mar nos Estados Unidos.

Ben Simmons foi draftado em 2016, pelo Philadelphia 76ers na primeira escolha geral do Draft. Após menos de uma década na liga, o declínio do jogador tem sido uma combinação de fatores físicos e mentais.

Assombrado por graves e recorrentes lesões nas costas, que o levaram a múltiplas cirurgias, o jogador jamais conseguiu retomar a forma física que o tornou uma força dominante no início de sua carreira. Paralelamente, um notório bloqueio mental, especialmente em arremessos e lances livres, minou sua confiança e o transformou em uma sombra do atleta versátil e agressivo que um dia foi.

Em sua última temporada, somando passagens discretas por Brooklyn Nets e Los Angeles Clippers, suas médias foram de apenas 5.0 pontos, 4.7 rebotes e 5.6 assistências, estatísticas modestas para um jogador que já foi selecionado três vezes para o All Star.

Apesar das dificuldades, o jogador ainda não está aposentado oficialmente e afirma que ainda espera voltar às quadras da NBA.

Paixão pela pescaria

De acordo com o jogador, a paixão pela pesca vem da infância. O ala nasceu em Melbourne, na Austrália, e cresceu em Newcastle, cidade litorânea do país da Oceania.

– Sempre acreditei que investir no que ama significa que você tem a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento do negócio. A pesca esportiva já me proporcionou experiências incríveis, e o SFC está criando uma plataforma que trata a pesca em alto mar como o esporte de elite que ela é – disse Simmons, em entrevista ao site do Sport Fishing.

Além do ala, muitos outros atletas acabam se envolvendo no mundo da pescarica, como é o caso de Alvin Kamara e Raheem Mostert, nomes de destaque da NFL, e Lonnie Walker IV, jogador de basquete e parceiro de Ben Simmons na administração do South Florida Sails Angling Club.