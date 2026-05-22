Histórico: Knicks vence e quebra recorde da franquia

O New York Knicks segue reescrevendo a história da franquia nesta pós-temporada. Com a vitória na noite da última quinta-feira (21), o time nova-iorquino engatou sua nona vitória consecutiva nos playoffs da NBA, recorde absoluto da equipe.

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Antes da temporada atual, a maior sequência do Knicks em playoffs era de seis triunfos seguidos. O resultado foi alcançado em 1999, quando a equipe foi às finais da NBA.

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Knicks x Cavs

O New York Knicks abriu 2 a 0 nas finais da Conferência Leste ao vencer o Cleveland Cavaliers por 109 a 93, no Madison Square Garden. Depois de um primeiro tempo equilibrado, o time nova-iorquino deslanchou no terceiro período e garantiu o triunfo diante de sua torcida.

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O grande nome da noite foi o ala Josh Hart. Cestinha do Knicks com 26 pontos, ele foi o principal responsável por castigar a defesa dos Cavaliers durante o terceiro quarto, comandando uma corrida avassaladora de 18 a 0 que definiu a vantagem no placar.

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O sistema coletivo dos Knicks também funcionou em alto nível. O armador Jalen Brunson registrou 19 pontos e distribuiu 14 assistências, seu novo recorde pessoal em pós-temporada. No garrafão, Karl-Anthony Towns garantiu um duplo-duplo de 18 pontos e 13 rebotes, enquanto Mikal Bridges (19 pontos) e OG Anunoby (14 pontos) completaram a pontuação dos titulares comandados por Mike Brown.

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Pelo lado do Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell foi o principal pontuador com 26 pontos, mas com baixo aproveitamento nas bolas de três. Após o forte apagão ofensivo no terceiro período, a equipe ainda iniciou uma reação que deixou a diferença em apenas sete pontos, mas Josh Hart e Mikal Bridges foram efetivos no último quarto e garantiram a vitória do Knicks.

Josh Hart e Donovan Mitchell em jogo 2 das finais da Conferência Leste (Foto: Pamela Smith/Getty Images/AFP)

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Com dois resultados positivos em Nova Iorque, o time viaja confortável para o Ohio. O jogo 3 da série será disputado neste sábado (23), na Rocket Arena, em Cleveland, onde os Cavaliers tentarão reduzir a desvantagem.

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