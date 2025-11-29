Doncic e Reaves protagonizam disputa de enterradas na NBA

Destaques na vitória do Los Angeles Lakers na vitória sobre o Dallas Mavericks, na madrugada deste sábado (29), Luka Doncic e Austin Reaves têm protagonizado uma disputa inusitada na NBA. Após o jogo, Reaves interrompeu uma entrevista de Doncic para dizer que tem mais enterradas que o companheiro de equipe. Veja no vídeo abaixo.

Austin Reaves invadinfo a entrevista do Doncic



"Atualmente tenho mais enterradas que ele"



Repórter: "Isso procede?"



Luka: "Sim — mas ele nem fica pra pegar rebote, sai correndo e não quer nem saber de defender”



😭😭😭😭😭pic.twitter.com/GIQgqftGyI — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) November 29, 2025

Cestinha da partida, com 38 pontos, o ala-armador também falou sobre o assunto durante entrevista no NBA Nightcap, da Amazon Prime, em tom descontraído.

— Ele diz que fez duas enterradas, mas a primeira não foi enterrada. Preciso que as pessoas fiquem do meu lado - brincou o jogador.

Doncic e Reaves brilham em vitória do Lakers

A dupla formada por Doncic e Reaves teve uma atuação de gala na vitória por 129 a 119 sobre o Mavericks, o sexto triunfo consecutivo do time de Los Angeles. Os dois somaram 73 pontos, sendo 38 de Reaves e 35 de Doncic. O esloveno ainda registrou um duplo-duplo, com 11 rebotes.

A partida ainda foi marcada por uma estatística inusitada: pela primeira vez, um time com LeBron James teve jogadores que marcaram 35 pontos ou mais, sem que o feito seja realizado pelo próprio LeBron. O camisa 23 contribuiu com 13 pontos, incluindo um arremesso de três pontos nos últimos dois minutos de jogo.

Em segundo lugar na classificação da Conferência Oeste, o Lakers soma 14 vitórias e quatro derrotas na temporada da NBA. A equipe volta a jogar neste domingo (30), diante do New Orleans Pelicans.

Austin Reaves foi o cestinha contra o Mavericks (Photo by RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

