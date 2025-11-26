NBA: Doncic supera Magic Johnson e sobe posição na história dos Lakers

Luka Doncic está gravando seu nome na história do Los Angeles Lakers em todos os aspectos. Em apenas 10 meses na franquia, o esloveno alcançou mais uma marca na carreira: tornou-se o 10º jogador com mais jogos de 40 pontos pelo "Showtime", apelido do time.

Com direito a tumulto, a estrela mostra seu valor mais uma vez

Na partida da madrugada desta quarta-feira (26), Doncic anotou seu sétimo jogo com 40 pontos ou mais dos 41 que disputou com a camisa amarela e roxa. O feito alçou o armador à 10ª posição, que antes era dividida com o astro Magic Johnson (com seis jogos com essa pontuação). Agora, Luka está isolado no décimo lugar, enquanto o ex-camisa 32 saiu do top 10 e ficou na 11ª colocação.

O jogo foi um clássico contra o Los Angeles Clippers e, ao final, os atletas tiveram uma discussão acalorada, para finalizar de forma agitada a noite de gala do esloveno.

Além disso, na última terça-feira (25), Luka se tornou o primeiro jogador na história da NBA a registrar mais de 400 pontos e mais de 100 assistências nos últimos 12 jogos.

Luka Doncic (Foto: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Relembre o início do esloveno em Los Angeles

Em 2 de fevereiro de 2025, o jornalista Shams Charania, da ESPN americana, noticiou uma mudança significativa na NBA: o Dallas Mavericks trocou Luka Doncic por Anthony Davis com o Los Angeles Lakers. A mudança ocorreu devido a questões físicas do esloveno na época, que estava acima do peso e se recuperava de uma lesão na panturrilha.

Desde sua estreia como Laker, Luka tem se consolidado cada vez mais como um astro pelo seu excelente desempenho, algo que já era reconhecido nos tempos de Mavs. Seu físico também apresentou uma melhora notável, com fãs comparando seu início em Los Angeles com os jogos atuais. Os números impressionam, especialmente após o esloveno, com nove meses nos Lakers, empatar com LeBron James – há cerca de sete anos na franquia – como o jogador com mais partidas na história dos Lakers com as marcas de mais de 40 pontos, mais de 10 rebotes, mais de cinco assistências e mais de cinco cestas de três.