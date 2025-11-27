É falta do Curry ou não? Veja os lances de destaque da quarta (27) na NBA
O espetáculo da NBA desta quarta-feira, dia 26 de novembro, teve como destaque um lance polêmico envolvendo a arbitragem e Stephen Curry. Além disso, não tem como não destacar a cesta vitoriosa de Brandon Ingram no apito final. Venha acompanhar os principais lances da noite.
Eaí, torcedor? Foi falta de quem?
A primeira decisão foi uma falta de ataque de Amen Thompson, mas o desafio do Houston Rockets mudou o rumo da jogada. Após análise da arbitragem, quem terminou prejudicado foi o Golden State Warriors com a falta de defesa de Stephen Curry. Se fosse por você, a falta seria de quem?
Nem só de azar viveu Curry na derrota contra o Rockets. Com direito a câmera lenta, veja esse lance espetacular do camisa 30.
É o Brasil!
Outro destaque do jogo entre Warriors e Rockets fica com o brasileiro Gui Santos. Em uma jogada com Quinten Post, o ala ajudou a equipe a manter a liderança no placar com maestria.
Nem tudo são flores. Né, DubNation?
A vantagem esteve ao lado do Warriors do primeiro ao terceiro período. Tudo mudou, no entanto, no quarto final. E foi com uma cesta de Aaron Holiday que o Rockets conseguiu a primeira virada da noite.
No apito do relógio!
Com muita confiança, Brando Ingram assumiu o controle do ataque do Toronto Raptors nos últimos segundos. O placar estava empatado em 95 a 95. A decisão? Muito inteligente. O ala converteu logo quando o relógio zerou e assinou a vitória da equipe contra o Indiana Pacers.
Deu ruim, LaMelo
Entre muitos arremessos impressionantes, às vezes, as estrelas falham na hora de decidir, e o resultado se torna desastroso. Um exemplo disso foi LaMelo Ball no segundo período do jogo entre Charlotte Hornets e New York Knicks. Olha isso:
Boa, Zion!
O jogo acirrado entre Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans teve emoção até o fim do relógio. Com menos de seis segundos para o fim do tempo regular, uma lateral bem batida deu a bola perfeita para Zion Williamson infiltrar e igualar o placar. Assim, a partida foi para prorrogação.
O que foi isso, Vince?
Nesse jogo ainda, entre os Grizzlies e Pelicans, um lance curioso aconteceu com Vince Williams Jr. O armador de 25 anos se preparou bem e, sozinho no perímetro, iniciou o arremesso de longa distância. Até aí, tudo bem. Do nada, ele decide interromper o movimento e termina com um passe bem esquisito.
Confira os resultados da noite de quarta-feira (26) na NBA
Detroit Pistons 114 x 117 Boston Celtics
New York Knicks 129 x 101 Charlotte Hornets
Milwaukee Bucks 103 x 106 Miami Heat
Indiana Pacers 95 x 97 Toronto Raptors
Minnesota Timberwolves 105 x 113 Oklahoma City Thunder
Memphis Grizzlies 133 x 128 New Orleans Pelicans
Houston Rockets 104 x 100 Golden State Warriors
San Antonio Spurs 115 x 102 Portland Trail Blazers
Phoenix Suns 112 x 100 Sacramento Kings
