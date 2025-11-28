Jogador de basquete americano morre aos 20 anos após lesão na cabeça

O basquete universitário americano está de luto. Na terça-feira (25), faleceu Ethan Dietz, de apenas 20 anos, atleta do Connors State College, em Oklahoma, após sofrer uma lesão na cabeça em partida contra o Grayson College, em Denison, no Texas, no sábado (22).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ NBA anuncia série sobre Gui Santos, brasileiro da liga; veja data de lançamento

➡️ É falta do Curry ou não? Veja os lances de destaque da quarta (27) na NBA

Após receber uma cotovelada de um adversário ao tentar fazer cesta de bandeja, Dietz levou as mãos à cabeça. E ainda tentou seguir em quadra por alguns minutos, mas logo foi para o banco. Na saída para o vestiário, com a mão na cabeça, o atleta, de 2,03m, foi amparado por um colega de equipe. Veja no vídeo abaixo:

O jovem atleta chegou a ser levado para um hospital no Texas, mas não resistiu. Sua morte foi comunicada pela escola na quarta-feira (26).

Abaixo, o comunicado do Connor State lamentando a morte de Dietz:



A família Cowboy sofreu uma perda inimaginável. Como sabem, o segundo ano Ethan Dietz feriu-se durante um jogo de basquete masculino no sábado. Ele faleceu esta manhã, 25 de novembro. Ethan exemplificou o que é ser um Cowboy, valorizar o trabalho duro e fazer parte de uma equipe. Enquanto a equipa e a comunidade Cowboy estão a processar a nossa própria dor, os nossos corações estão com a família e amigos dele.



A ajuda está disponível para os nossos alunos, professores e funcionários se precisarem de falar com alguém. Connors State College faz parceria com Green Country Behavioral Heath para oferecer aconselhamento sem custos aos estudantes do CSC. A CSC também tem Cuidado Tempo disponível, acesso 24/7 a cuidados virtuais, autocuidado e ferramentas de bem-estar.

continua após a publicidade

Tragédia cancelou quatro jogos de basquete

Na sequência desta tragédia, vários jogos foram cancelados:



- Basquete feminino, terça-feira, 25 de novembro no Condado de Neosho

- Basquete feminino, sábado, 29 de novembro no Warner vs Labette County

- Basquete masculino, quarta-feira, 26 de novembro vs SAU Tech

- Basquete masculino, segunda-feira, 1o de dezembro vs Grayson



A perda do Ethan lembra-nos a todos o quão preciosa é a vida e o quanto aqueles ao nosso redor impactam as nossas vidas. À medida que passamos por esta perda juntos como comunidade, vamos inspirar-nos pelo espírito, amizade e amor do Ethan. Uma vigília em honra de Ethan foi agendada para segunda-feira, 1 de dezembro às 19:00 PM no Edifício Nero Belas Artes no Campus Warner.

- Ethan Dietz era o tipo de jogador que um técnico sempre espera - disse Bill Muse, diretor atlético da CSC e técnico principal do basquete masculino.

continua após a publicidade

- Ele era talentoso atleticamente e academicamente e entendia a importância do trabalho duro. Se você já o viu sorrir, sabia que ele era só coração. Ele era uma pessoa de caráter e também um grande companheiro de equipe - elogiou

Natural de Conway, no Arkansas, Dietz estava em seu segundo ano na Connors State. Ele chegou a ser titular nos primeiros oito jogos da temporada pelos Cowboys, com médias de 11 pontos e 9,4 rebotes.

- É devastador quando uma luz tão forte é tirada de nós - lamentou o presidente do CSC, Dr. Ron Ramming.



