"Eu sou o Gui Santos, sou jogador do Golden State Warriors." Esta frase, dita pelo próprio brasileiro, estará na série com lançamento marcado para 4 de dezembro. Único brasileiro da NBA atual, ele luta para se estabelecer na liga e esse é objetivo confesso pelo próprio, conforme o teaser oficial divulgado.

- Eu tenho vários objetivos: me estabelecer na liga e jogar muitos anos, participar do All-Star Game da NBA, e outro sonho que eu tenho também o de ser campeão - afirma o ala em um dos momentos da série.

"Gui Santos do Brasil" será exibida no canal da NBA Brasil no Youtube. O jogador de 23 anos está na terceira temporada na quarta temporada no basquete norte-americano. A terceira na equipe principal do Golden State Warriors, mas sempre com minutos reduzidos. Antes, ele defendia o Minas Tênis Clube.

Pela Seleção Brasileira, ele disputou a Copa do Mundo de Basquete de 2023 e os Jogos Olímpicos do ano passado. Ele entende que a temporada em curso pode ser decisiva para a sequência dele na principal liga de basquete do mundo.

- Quando eu olho e vejo o que está em jogo para mim nesta temporada, o que mais me motiva é poder me manter na NBA. E o mais legal de tudo é isso: vocês vão estar junto comigo. Vão estar vendo os altos e baixos da temporada - acrescentou.

Veja o texto da NBA Brasil anunciando a série:

"Dos treinos exaustivos e o alto nível de cobrança ao privilégio de jogar com grandes estrelas do basquete no Golden State Warriors.

A jornada de dilemas e altos e baixos de Gui Santos ganha uma série especial no YouTube da NBA Brasil.

Bastidores, reações, desafios pessoais, familiares e todo caminho de quem está vivendo o extraordinário - e inspirando uma geração de fãs e jovens atletas.

Um mergulho real e emocionante. Um livro aberto de quem está buscando seu espaço na NBA. Gui Santos do Brasil estreia em 4 de dezembro!"