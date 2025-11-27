Stephen Curry sofre lesão contra Rockets e vira dúvida na NBA

A derrota para o Houston Rockets não foi a única notícia ruim para os torcedores do Golden State Warriors na rodada de quarta-feira (26) na NBA. Além da dura virada no placar, o último período ficou marcado pela lesão na coxa direita de Stephen Curry, que saiu mancando da quadra.

Não foi apenas um acidente que deixou Curry com dores, mas, sim, uma sequência de lances durante os últimos 12 minutos. Em destaque, o camisa 30 chegou a ser derrubado após choque com Amen Thompson ao tentar bloquear uma infiltração. Nessa jogada, inclusive, o armador acabou penalizado pela arbitragem depois do desafio do Rockets.

Embora apresentasse estar com dores, Steph continuou no jogo para tentar impedir a virada do Rockets sobre o Warriors. Sem sucesso, o jogador de 39 anos informou ao responsável pelo departamento médico da equipe, Rick Celebrini, sua condição. A equipe, então, foi informada que Curry não voltaria mais para a partida.

A gravidade da lesão ainda não foi divulgada pelo time comandado por Steve Kerr. Segundo a imprensa norte-americana, Curry passará ainda por uma ressonância magnética para entender qual será o melhor cenário para a recuperação.

Em meio a possível desfalque do principal jogador, o Warriors pode enfrentar uma fase ainda mais complicada na NBA. Com 10 derrotas e 10 vitórias, a franquia não costuma ter um bom aproveitamento sem o armador em quadra.

— Se o Steph tiver que ficar de fora (por um tempo)? Obviamente, isso muda tudo: nossas rotações, como estamos jogando, quem estamos utilizando. Veremos — disse o treinador.

Nesta temporada, o Golden State obteve somente uma vitória em quatro partidas disputadas sem Curry. O desempenho histórico da equipe também é desfavorável: desde a chegada do jogador, foram 92 vitórias em 247 jogos sem sua presença, resultando em um aproveitamento de apenas 37%.