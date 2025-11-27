Torcedor invade banco, grita com jogadores e interrompe partida da NBA; veja
Cena inusitada na NBA mostra o descontentamento da torcida com o Kings
A casa do Sacramento Kings se tornou palco de uma cena inusitada e de extremo descontentamento durante a dura derrota da equipe para o Phoenix Suns. Em um momento de profunda crise para a franquia da Califórnia na NBA, um torcedor levou a frustração da arquibancada diretamente para a quadra, forçando a paralisação do jogo.
O incidente ocorreu no quarto período, com os Kings já perdendo por 112 a 100. Em um reflexo da má fase da equipe, um torcedor irritado, vestido nas cores roxa e dourada do Kings, invadiu o banco de reservas da equipe. Ele se aproximou dos jogadores e da comissão técnica, gritando emocionalmente com o grupo.
A segurança do ginásio precisou intervir rapidamente, retirando o indivíduo e interrompendo a partida por alguns minutos. A imagem de um fã invadindo uma área restrita para confrontar a equipe se tornou o símbolo da frustração que cerca o Kings nesta temporada.
A atitude extrema do torcedor é vista como um sinal claro do descontentamento da fiel base de fãs com o desempenho do time. A derrota para o Suns deixou Sacramento com um retrospecto decepcionante, resultado de falhas defensivas, turnovers e inícios de jogos lentos.
Stephen Curry sofre lesão contra Rockets e vira dúvida na NBA
A derrota para o Houston Rockets não foi a única notícia ruim para os torcedores do Golden State Warriors na rodada de quarta-feira (26) na NBA. Além da dura virada no placar, o último período ficou marcado pela lesão na coxa direita de Stephen Curry, que saiu mancando da quadra.
Não foi apenas um acidente que deixou Curry com dores, mas, sim, uma sequência de lances durante os últimos 12 minutos. Em destaque, o camisa 30 chegou a ser derrubado após choque com Amen Thompson ao tentar bloquear uma infiltração. Nessa jogada, inclusive, o armador acabou penalizado pela arbitragem depois do desafio do Rockets.
Embora apresentasse estar com dores, Steph continuou no jogo para tentar impedir a virada do Rockets sobre o Warriors. Sem sucesso, o jogador de 39 anos informou ao responsável pelo departamento médico da equipe, Rick Celebrini, sua condição. A equipe, então, foi informada que Curry não voltaria mais para a partida.
A gravidade da lesão ainda não foi divulgada pelo time comandado por Steve Kerr. Segundo a imprensa norte-americana, Curry passará ainda por uma ressonância magnética para entender qual será o melhor cenário para a recuperação.
Nesta temporada, o Golden State obteve somente uma vitória em quatro partidas disputadas sem Curry. O desempenho histórico da equipe também é desfavorável: desde a chegada do jogador, foram 92 vitórias em 247 jogos sem sua presença, resultando em um aproveitamento de apenas 37%.
