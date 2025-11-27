Torcedor invade banco, grita com jogadores e interrompe partida da NBA; veja

A casa do Sacramento Kings se tornou palco de uma cena inusitada e de extremo descontentamento durante a dura derrota da equipe para o Phoenix Suns. Em um momento de profunda crise para a franquia da Califórnia na NBA, um torcedor levou a frustração da arquibancada diretamente para a quadra, forçando a paralisação do jogo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O incidente ocorreu no quarto período, com os Kings já perdendo por 112 a 100. Em um reflexo da má fase da equipe, um torcedor irritado, vestido nas cores roxa e dourada do Kings, invadiu o banco de reservas da equipe. Ele se aproximou dos jogadores e da comissão técnica, gritando emocionalmente com o grupo.

A segurança do ginásio precisou intervir rapidamente, retirando o indivíduo e interrompendo a partida por alguns minutos. A imagem de um fã invadindo uma área restrita para confrontar a equipe se tornou o símbolo da frustração que cerca o Kings nesta temporada.

continua após a publicidade

Domantas Sabonis e De'Aaron Fox do Sacramento Kings comemoram rm partida contra o Houston Rockets pela NBA (Foto: Ezra Shaw / Getty Images / AFP)

➡️ NBA anuncia série sobre Gui Santos, brasileiro da liga; veja data de lançamento

A atitude extrema do torcedor é vista como um sinal claro do descontentamento da fiel base de fãs com o desempenho do time. A derrota para o Suns deixou Sacramento com um retrospecto decepcionante, resultado de falhas defensivas, turnovers e inícios de jogos lentos.

➡️ É falta do Curry ou não? Veja os lances de destaque da quarta (27) na NBA

Stephen Curry sofre lesão contra Rockets e vira dúvida na NBA

A derrota para o Houston Rockets não foi a única notícia ruim para os torcedores do Golden State Warriors na rodada de quarta-feira (26) na NBA. Além da dura virada no placar, o último período ficou marcado pela lesão na coxa direita de Stephen Curry, que saiu mancando da quadra.

continua após a publicidade

Não foi apenas um acidente que deixou Curry com dores, mas, sim, uma sequência de lances durante os últimos 12 minutos. Em destaque, o camisa 30 chegou a ser derrubado após choque com Amen Thompson ao tentar bloquear uma infiltração. Nessa jogada, inclusive, o armador acabou penalizado pela arbitragem depois do desafio do Rockets.

Embora apresentasse estar com dores, Steph continuou no jogo para tentar impedir a virada do Rockets sobre o Warriors. Sem sucesso, o jogador de 39 anos informou ao responsável pelo departamento médico da equipe, Rick Celebrini, sua condição. A equipe, então, foi informada que Curry não voltaria mais para a partida.

A gravidade da lesão ainda não foi divulgada pelo time comandado por Steve Kerr. Segundo a imprensa norte-americana, Curry passará ainda por uma ressonância magnética para entender qual será o melhor cenário para a recuperação.

Nesta temporada, o Golden State obteve somente uma vitória em quatro partidas disputadas sem Curry. O desempenho histórico da equipe também é desfavorável: desde a chegada do jogador, foram 92 vitórias em 247 jogos sem sua presença, resultando em um aproveitamento de apenas 37%.