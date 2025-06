Draft da NBA 2025: noite mais aguardada da offseason acontece nesta quarta-feira

O evento mais aguardado da offseason da NBA será nesta quarta-feira (25). Cooper Flagg é o nome mais cotado para ser o número 1. Negociação bombástica levou Luka Doncic ao Los Angeles Lakers e mudou o cenário do Draft.

O futuro da NBA começa a ser desenhado a partir desta quarta-feira (25), quando será realizada a primeira rodada do Draft 2025, no Barclays Center, no Brooklyn, em Nova York. A segunda rodada acontecerá na quinta (26). Com expectativas altas e clima de renovação, a noite promete definir não só o destino de jovens promessas, mas também o rumo de diversas franquias.

Mas o Draft deste ano chega ainda mais quente com uma das maiores trocas da história da NBA: Luka Doncic foi negociado com o Los Angeles Lakers. Um dos maiores jogadores da atualidade, agora forma uma superdupla ao lado de Lebron James em Los Angeles. O movimento foi visto como a resposta imediata da franquia californiana para voltar à briga por títulos após anos de instabilidade.

Luka Doncic em seu primeiro jogo, ao lado de LeBron James, pelo Los Angeles Lakers (Foto: Adam Pantozzi / AFP)

Com a saída de Doncic, o Dallas Mavericks reforçou seu processo de reconstrução e manteve a escolha nº 1 do Draft, devendo selecionar Cooper Flagg, ala de 19 anos e fenômeno da Universidade de Duke. Flagg é tratado como uma das maiores promessas da década e será peça-chave no novo projeto texano.

Outros nomes importantes surgem logo na sequência. O San Antonio Spurs, dono da segunda escolha, deve selecionar o ala Dylan Harper, de Rutgers, para formar dupla com Victor Wembanyama. Já o Philadelphia 76ers, com a terceira escolha, avaliam entre Ace Bailey, também de Rutgers, e o explosivo VJ Edgecombe, de Baylor.

Além disso, o Draft volta a ser dividido em dois dias, oferecendo mais destaque aos jogadores e facilitando eventuais movimentações de troca entre as franquias.

Cooper Flagg é um dos maiores destaques do NBA Draft 2025 (Foto: Reprodução/Instagram)

Brasileiros no draft da NBA

Nathan Mariano, jovem ala-pivô do atual campeão do Novo Basquete Brasil (NBB), Sesi Franca Basquete, está inscrito no Draft da NBA 2025/26. Aos 21 anos, o jogador ainda atende aos critérios de elegibilidade automática por atuar fora dos EUA. Vale destacar que ele foi um dos destaques do time paulista na conquista do terceiro lugar da Basketball Champions League das Américas.

Nathan Mariano do Sesi Franca (Foto: Marcos Limonti/SFB)

Agora, o clima é de expectativa total entre franquias e torcedores. O Draft pode não só revelar a próxima estrela da NBA, mas também consolidar um novo mapa de forças após a histórica troca de Luka Doncic para o Lakers.

Ordem completa do draft

Primeira rodada

Dallas Mavericks San Antonio Spurs Philadelphia 76ers Charlotte Hornets Utah Jazz Washington Wizards New Orleans Pelicans Brooklyn Nets Toronto Raptors Houston Rockets Portland Trail Blazers Chicago Bulls Atlanta Hawks San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves Washington Wizards Brooklyn Nets Miami Heat Utah Jazz Atlanta Hawks New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder Orlando Magic Brooklyn Nets Brooklyn Nets Boston Celtics Phoenix Suns Los Angeles Clippers

Segunda rodada