Mãozinha é destaque do Bulls em jogo da Summer League; veja vídeo

Apesar do revés no último sábado (12), pela NBA Summer League, o Chicago Bulls contou com a boa atuação do brasileiro Mãozinha Pereira na derrota diante do Sacramento Kings por 109 a 92. O pivô foi titular, anotou 15 pontos, e chamou atenção com belas jogadas, incluindo uma ponte aérea. Veja no vídeo abaixo.

Maozinha Pereira with the alley-oop dunk off a nice lob by Yuki Kawamura (with replays) pic.twitter.com/u8KPme5MSr — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) July 13, 2025

Com 34 minutos em quadra diante do Sacramento Kings, Mãozinha também contribuiu com cinco rebotes e duas assistências. Em sua segunda partida pelo Chicago Bulls, o brasileiro conseguiu melhorar seu desempenho em relação à estreia diante do Toronto Raptors, quando jogou por apenas oito minutos e não marcou pontos.

MAOZINHA PEREIRA WITH THE POSTER AND-1 😤



SAC-CHI I #NBA2KSummerLeague on NBA TV pic.twitter.com/tCwwGsBxhv — NBA (@NBA) July 13, 2025

Mãozinha na Summer League

Com passagens por times da G-League e pelo Memphis Grizzlies, Mãozinha Pereira disputa a NBA Summer League pelo Chicago Bulls. O torneio é composto por três torneios independentes - Las Vegas Summer League, California Classic e Utah Jazz Summer League - realizados entre julho e agosto nos Estados Unidos. As competições reúnem elencos formados por calouros (rookies), jogadores em sua segunda temporada e agentes‑livres, que disputam partidas com formato experimental.

Cada jogo tem duração de 40 minutos, divididos em quatro quartos de 10 minutos, em vez dos 48 minutos do calendário oficial da NBA.

Chicago Bulls perdeu para o Sacramento Kings na Summer League (Foto: David Dow / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

O que é a NBA Summer League?

A Summer League ou Liga de verão da NBA são jogos que acontecem na pré-temporada na qual as equipes da NBA, geralmente competem com elencos formados por jogadores novatos, jogadores que estão na sua 2ª temporada e agentes-livres.

