Zé Roberto e Carlos Alberto, ex-jogadores do futebol brasileiro, são os novos convidados do quadro 'A Coletiva'. A dupla conversou com a reportagem do Lance! sobre a trajetória nas respectivas carreiras, o Mundial de Clubes e diversos outros assuntos. Clique acima para assistir na íntegra.

A entrevista no programa "A Coletiva" foi conduzida por jornalistas do Lance!. Os dois ex-atletas revelaram bastidores da época em que atuavam no futebol, e também palpitaram sobre o desempenho das equipes cariocas (Botafogo, Flamengo e Fluminense) na competição internacional.

Zé Roberto, de 44 anos, pendurou as chuteiras há pouco mais de dez anos. O meio-campista foi revelado pela base do Coritiba e rodou clubes no país e no exterior. Seu primeiro grande destaque aconteceu no Vitória, onde ergueu o troféu do Baianão três vezes e a Copa do Nordeste de 2003. Pelo Botafogo, conquistou um Cariocão em 2006, mas teve sua maior glória no rival Flamengo, onde foi campeão do Brasileirão em 2009. Depois de acumular novos títulos estaduais por Internacional e Bahia, se aposentou em 2015, após disputar o Campeonato Paulista pelo Botafogo-SP. Hoje, é embaixador da Blockchain, empresa de tecnologia esportiva.

Carlos Alberto, de 40 anos, estendeu a carreira por algumas temporadas a mais. O central foi moldado em Xerém, no Fluminense, e rapidamente projetou-se para a Europa. No Porto, conquistou a Champions League de 2003/04, com direito a gol na decisão diante do Monaco. Retornando ao Brasil, foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2005, mas brigou com o técnico Emerson Leão. Depois de um empréstimo sem brilho ao Fluminense, voltou para a Europa, onde vestiu a camisa do Werder Bremen. Voltou a se destacar no Brasil em 2009, quando capitaneou o Vasco na Série B e ajudou o time a voltar à elite nacional. Nos anos seguintes, rodou o Brasil em diversos clubes até se aposentar em junho de 2019, se tornando comentarista esportivo logo depois.

