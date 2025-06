Vini Jr faz primeiro treino com Xabi Alonso após jantar badalado

Destaque do Real Madrid, Vini Jr realizou seu primeiro treino sob comando de Xabi Alonso após uma noite com um jantar badalado. O brasileiro se reapresentou ao clube espanhol na manhã de domingo (15) após um período de descanso desde o fim da Data Fifa.

Logo após a vitória da Seleção Brasileira sobre o Paraguai, Vini Jr viajou para os Estados Unidos, enquanto parte do elenco do Real Madrid estava na Espanha com Xabi Alonso. Nesse período, o camisa sete participou de ações comerciais e jantou ao lado de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Matheus Cunha antes de se concentrar para o Mundial de Clubes.

Nas redes sociais, Vini Jr não escondeu a felicidade ao encontrar Xabi Alonso na concentração do Real Madrid, nos Estados Unidos. Em coletiva, o treinador já havia comentado sobre as situações de Vini Jr e Kylian Mbappé, que são vistos como peças chaves do elenco merengue para buscar os objetivos na temporada.

- É uma sorte ter jogadores desse nível, como tantos outros. São dois jogadores diferentes e temos que tirar tudo o que eles têm. Se derem o máximo, a equipe será mais vencedora. Quando há conexão e comunicação, as coisas funcionam melhor. São jogadores de alto nível e essa é a minha tarefa - disse Xabi Alonso, em sua primeira coletiva no Real Madrid.

Antes da estreia do Mundial de Clubes, Vini Jr ainda tem três treinos a serem realizados com Xabi Alonso visando o duelo entre Real Madrid e Al-Hilal. Além do brasileiro, Arda Güler e Lunin também se reapresentaram no clube espanhol neste domingo (15).

