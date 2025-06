Xabi Alonso explica saída de Vini Jr e projeta volta de Mbappé no Real Madrid

Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso explicou o motivo da saída de Vini Jr durante o empate contra o Al-Hilal, pelo Mundial de Clubes. Aos 35 minutos, o comandante substituiu o brasileiro para a entrada de Victor Muñoz em um momento que gerou muitas vaias das arquibancadas.

- Asencio estava com antibióticos e por isso precisávamos tirá-lo. Vinicius estava com câimbras. Entendo que acabamos com mais força do que o Al-Hilal.

Xabi Alonso também projetou o retorno de Kylian Mbappé, que não esteve relacionado para a estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes. O francês já não havia treinado na última terça-feira (17) por conta de febre e dores no corpo.

- Não sei se ele estará de volta no próximo jogo. Temos que ver como evolui. Não estava bem nos últimos dois dias. Temos que ver como vai estar.

No sábado (22), o Real Madrid de Xabi Alonso encara o Pachuca, às 22h (de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes. A equipe ainda não sabe se contará com Mbappé, embora Gonzalo García tenha substituído bem o francês e marcado o único gol dos merengues no duelo contra o Al-Hilal.

