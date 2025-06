Xabi Alonso analisa Al-Hilal e descarta Mundial como pré-temporada no Real Madrid

Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso analisou o Al-Hilal, adversário da equipe merengue na estreia do Mundial de Clubes. Além disso, o comandante descartou que a competição será tratada como uma pré-temporada pelo clube espanhol.

Em coletiva, o treinador elogiou a qualidade do Al-Hilal, além da chegada de Simone Inzaghi, que é o atual vice-campeão da Champions League. Xabi Alonso projeta um confronto duro para o Real Madrid no início do Mundial.

- Não jogaram muito ultimamente, mas tem uma boa equipe, com boa qualidade e grandes jogadores. Muitas estrelas, como Bono, Malcom, Rúben Neves... São fortes em sua liga, lutaram por muitos títulos e agora contam com um treinador de máximo nível, finalista da Champions. Vamos nos medir contra um grande rival e será um jogo duro. A partida vai nos dizer muita coisa, será um bom ponto de arranque.

Xabi Alonso também fez questão de afirmar que o Real Madrid não vê o Mundial de Clubes como uma espécie de preparação para a próxima temporada. O comandante não escondeu a vontade de conquistar o torneio, mas acredita que sua equipe precisará evoluir ao longo da competição.

- Em qualquer competição, somos candidatos. Viemos aqui com essa intenção. Sabemos que temos que dar alguns passos, mas esse é o objetivo. Não pensamos na final, mas sim em montar a equipe, reconhecer como competir e jogar. Nos faltarão coisas, mas não há o que se frustrar. Só seguir dando passos.

Nesta quarta-feira (18), o Real Madrid encara o Al-Hilal, pela 1ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, às 16h (de Brasília). O duelo também marca a estreia de Xabi Alonso no banco da equipe merengue após a saída do treinador do Bayer Leverkusen.

