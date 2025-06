Autor do gol que selou a vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Chelsea, e responsável pelo empate do Flamengo contra o Los Angeles FC por 1 a 1, o jovem Wallace Yan tem encantado internautas por suas atuações no Mundial.

Contra o Chelsea, Wallace Yan marcou apenas dois minutos após sua entrada em campo no lugar de Gerson. Nesta terça-feira (24), contra o LA FC, o atacante precisou de apenas 15 minutos para balançar as redes.

Números de Wallace Yan pelo Flamengo

Wallace Yan foi integrado ao elenco principal do Flamengo em 2023, quando ainda fazia parte do elenco sub-20 do time carioca. O atacante foi utilizado em treinamentos, mas não chegou a atuar pela equipe no ano. Em 2024, se destacou pela base do Rubro-Negro carioca com 22 participações em gols em 38 jogos.

Além dos números e de despontar como uma das principais joias da base do Flamengo, Wallace conquistou três títulos, incluindo a inédita Libertadores Sub-20, na qual foi um dos artilheiros. Em 2025, passou a ser utilizado por Filipe Luís no elenco principal.

Nos 14 jogos que disputou, foi titular apenas uma vez, deu três assistências e marcou cinco gols com a camisa do Flamengo. Em 2025, é o quinto maior artilheiro da equipe.

