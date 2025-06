Após o empate em 1 a 1 contra o LAFC, o lateral-esquerdo Alex Sandro avaliou o desempenho do Flamengo na partida e projetou o duelo contra Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Segundo o defensor, o time de Filipe Luís deve atuar da mesma maneira que jogou contra o Chelsea: dominando o jogo e controlando as ações ofensivas.

— A partir de amanhã, já vamos pensar no Bayern. Nós sabemos da força do Bayern, dos jogadores que eles têm, mas sabemos o que temos que fazer. O nosso plano de jogo não muda. Obviamente, cada jogo é uma história — disse Alex Sandro, em entrevista à "CazéTV".

— Jogar contra o Bayern de Munique para mim sempre foi muito bom, porque enfrentar times grandes, reconhecidos, de certa forma nos preparamos melhor. Então acho que é uma ótima oportunidade para vermos o nível que nós estamos hoje, e o nível vai aumentar 100%, seja da parte deles ou da nossa — seguiu.

Além de comentar sobre os próximos passos do Fla na Copa do Mundo, Alex Sandro analisou o desempenho da equipe contra o LAFC. Apesar do empate no placar, o lateral valorizou a postura do Rubro-Negro em campo.

Alex Sandro em ação pelo Flamengo contra o LAFC, pela terceira rodada do Grupo D do Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

— No meu ponto de vista, fizemos um bom jogo. Conseguimos dominar a maior parte do jogo, seja na posse de bola, seja na fase defensiva, porém não conseguimos a vitória. Mas todo o grupo está de parabéns, conseguimos nos classificar em primeiro invictos, então todo o trabalho que fizemos foi recompensado. Nosso tipo pensamento e treinamento não mudam. Vão ser sempre os mesmos, sempre igual, estudando os adversários, e vamos fazer nosso melhor — avaliou o lateral do Flamengo, em entrevista à "DAZN".

Adversário do Bayern nas oitavas, Flamengo mantém invencibilidade no Mundial

Já classificado antes da última rodada, o Flamengo se manteve inquieto e dominou as ações ofensivas, mas, em um vacilo na defesa, Bouanga aproveitou para abrir o placar para o time americano. A resposta do Rubro-Negro veio logo em seguida com a estrela de Wallace Yan, que empatou o jogo em 1 a 1 e assegurou a invencibilidade do time na competição.

Agora, a partida entre Flamengo e Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial, está marcada para o próximo domingo (29), às 17h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

