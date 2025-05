Com a aproximação do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA, que será disputado nos Estados Unidos a partir de junho de 2025, o Lance! analisou os valores de mercado dos atletas das 31 equipes já confirmadas na competição. Os dados foram extraídos do site especializado Transfermarkt e revelam o peso do Brasil na elite do futebol internacional.

continua após a publicidade

De acordo com o levantamento, Vinicius Júnior, do Real Madrid, lidera como o jogador brasileiro mais valioso do torneio, com valor de mercado estimado em €200 milhões. Em segundo lugar está seu companheiro de clube, Rodrygo, avaliado em €100 milhões, exatamente a metade. A lista destaca tanto craques já consolidados quanto jovens promessas que movimentam cifras milionárias no mercado da bola.

Rodrygo e Vinicius Júnior comemoram gol do Real Madrid contra o Girona (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Top 10 brasileiros mais valiosos do Mundial de Clubes 2025

Vinicius Júnior – Real Madrid (€200 milhões)

Rodrygo – Real Madrid (€100 milhões)

Savinho – Manchester City (€55 milhões)

Estêvão – Palmeiras (€55 milhões)

Bremer – Juventus (€50 milhões)

Endrick – Real Madrid (€40 milhões)

Éder Militão – Real Madrid (€40 milhões)

Marquinhos – PSG (€40 milhões)

Douglas Luiz – Juventus (€38 milhões)

Vitor Reis – Manchester City (€30 milhões)



O Real Madrid é o clube com maior presença brasileira entre os dez mais valiosos, com quatro representantes na lista: Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick e Éder Militão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Escalação dos brasileiros mais valiosos do Mundial

Com base nos valores de mercado, é possível montar uma seleção brasileira extremamente valorizada que estará presente no Mundial de Clubes 2025:

continua após a publicidade

Goleiro: Ederson – Manchester City (€25 milhões)

Zagueiros: Bremer – Juventus (€50 milhões) e Éder Militão – Real Madrid (€40 milhões)

Laterais: Carlos Augusto – Inter de Milão (€22 milhões) e Yan Couto – Borussia Dortmund (€20 milhões)

Meio-campistas: Douglas Luiz – Juventus (€38 milhões), Gerson – Flamengo (€25 milhões) e Raphael Veiga – Palmeiras (€17 milhões)

Atacantes: Vinicius Júnior – Real Madrid (€200 milhões), Rodrygo – Real Madrid (€100 milhões) e Endrick – Real Madrid (€40 milhões)



O novo Mundial de Clubes da FIFA contará com 32 equipes e será disputado entre 14 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos. O torneio reunirá campeões continentais e representantes das principais ligas do mundo.