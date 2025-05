Após participar de debate sobre o uso de dados no futebol durante o Web Summit Rio, na Zona Oeste da capital carioca, o gerente de análise de dados do Flamengo, Téo Benjamin, concedeu entrevista exclusiva ao Lance!. O profissional é responsável por comandar o setor que faz a análise quantitativa dos seus jogadores e dos adversários, puramente baseada em números, e municiar outras áreas (análise de desempenho, fisiologia, scout e, claro, comissão técnica). Assista à entrevista completa no vídeo acima.

Apesar de exercerem um trabalho diário de curto prazo, sempre atento ao próximo compromisso da equipe, os analistas de dados rubro-negros também já estão de olho na competição mais desafiadora da temporada: o Mundial de Clubes. Téo Benjamin contou que o estudo dos adversários do torneio que se inicia em junho já faz parte da rotina da sua área:

– É muito difícil, porque o calendário brasileiro tem muitos jogos, e o Flamengo, se tudo der certo, chega nas finais. Então, a gente joga quarta e domingo, quarta e domingo. Mas a gente conseguiu criar uma rotina para incluir olhares para os clubes do Mundial, ir se acostumando com as competições que jogam, contextualizando os adversários e tudo mais. Quando a gente chegar mais perto, vai mergulhar de fato, até porque o Chelsea de fevereiro/março não é o mesmo que vai chegar lá em junho.

O profissional também acredita que o time está pronto para encarar as grandes potências do futebol mundial, confiando no trabalho desenvolvido por todos os funcionários do clube.

– No Flamengo, não existe a hipótese de não estar preparado. Todo mundo entende o nível de responsabilidade que é, entende que não vamos ganhar os 80 jogos, mas temos que chegar preparados para vencer em todos - afirmou o gerente de análise de dados.

Parte desafiadora do trabalho de Téo Benjamin e sua equipe é filtrar as informações que serão levadas à comissão técnica. No entanto, confiam no ótimo relacionamento com Filipe Luís e no interesse do treinador em ser municiado pelos dados levantados.

– O Filipe é um cara inteligentíssimo, que capta tudo muito rápido. (...) Todas essas áreas levam informações para o treinador: é um oceano de informações. A gente tem que ser muito criterioso sobre qual tipo de informação levar: a gente vê 100 pontos do adversário, cinco levamos para o analista de desempenho, três chegam para o Filipe e apenas um para os atletas, por exemplo. Mas o Filipe é um cara muito rápido, muito bom em ligar esses pontos, entender as diferentes informações para tomar decisões e que sabe e respeita os processos do clube (de pré-jogo, pós-jogo, etc.) - contou Téo.

Filipe Luís instrui jogadores durante jogo do Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Flamengo no Mundial de Clubes

A primeira edição do Super Mundial de Clubes, com participação de 32 equipes do mundo todo, ocorre entre os dias 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. O Flamengo está no Grupo D, ao lado de Chelsea (Inglaterra), Espérance (Tunísia) e um clube a ser definido. A estreia será contra o Espérance, no dia 16 de junho, no estádio Lincoln Financial Field.

Cole Palmer em ação pelo Chelsea, principal adversário do Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes (Foto: Ben Stansall / AFP)

Carreira de Téo Benjamin, gerente no Flamengo

Formado em Engenharia de Controle e Automação pela PUC-RJ, Téo Benjamin começou a se destacar nas redes sociais com a produção de conteúdo sobre dados no futebol. Em 2020, teve o sucesso alavancado com o lançamento do livro "Outro Patamar: Análises sobre o Flamengo de 2019 e as lições para o futebol brasileiro". No ano seguinte, recebeu convite do Red Bull Bragantino para trabalhar como analista de dados, justamente quando ansiava por essa transição de carreira.

– No começo do mesmo ano (2021), a minha esposa me perguntou qual clube eu iria se pudesse escolher, e eu respondi o Red Bull Bragantino. É um clube que tem estrutura, é uma rede multiclubes, que meu deu oportunidade de trocar com clubes lá de fora. Foi um passo muito importante na minha carreira, sou muito grato, me ensinou muito - contou ao Lance!.

O bom trabalho na equipe paulista levou-o ao Flamengo. Assim, Téo Benjamin assumiu o comando do setor de análise de dados rubro-negro em julho de 2024.

– Não planejei, fui vivendo o dia a dia, mas sabia que tinha a possibilidade de um dia chegar ao Flamengo. Foi muito natural, não foi um susto. Mas é claro: quando chega no Flamengo é sempre um certo susto, a dimensão é realmente fora de escala. Já conversei com atletas que foram craques de seus times, ganharam títulos, venceram prêmios individuais, mas chegaram no Flamengo e falaram: “Não tem nada igual a isso aqui”. Eu já tinha essa noção, mas lá dentro é diferente. Estou me adaptando, não está sendo uma coisa desnorteante, mas todo dia tem uma novidade - relatou.

Sobre o Web Summit Rio

O Web Summit Rio aconteceu de 27 a 30 de abril de 2025, no Riocentro, reunindo nomes de destaque da tecnologia, inovação e negócios. O evento se firma como um dos principais encontros do setor na América Latina. A nova edição trouxe mais debates relevantes e ideias inovadoras que refletem as tendências do mercado global.

O Lance! marcou presença nos três dias de evento com entrevistas exclusivas e conteúdos que podem ser acompanhados nas redes sociais e no site.