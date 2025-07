Vitória sobre Borussia, amplia invencibilidade do Real Madrid no Mundial

Além da classificação para as semifinais da Copa do Mundo de Clubes, a vitória do Real Madrid por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund, ajudou a manter a invêncibilidade da equipe espanhola, que já dura 25 anos. A equipe espanhola é a maior vencedora da competição desde que coemçou a ser disputada em 1960.

Em 27 partidas em todos os formatos da competição, os Merengues sofreram apenas três derrotas. Por outro lado, desde a primeira vez que disputou o Mundial, a equipe espanhola 20 tem vitórias e empatou apenas três vezes.

Duas para o Peñarol, do Uruguai, em 1966, e última foi para o Boca Juniors, em 200. No mesmo ano do último revés no torneio, o clube espanhol foi eliminado pelo Nexaxa, do México, após ter empatado por 1 a 1, no tempo normal.

Como vem sendo a camapnha do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes?

A equipe comandada que agora é comandada por Xabi Alonso estreou empatando com o Al Hilal, da Arábia Saudita por 1 a 1. No entanto, se recuperou vencendo Pachuca por 3 a 1 e confirmou a liderança de sua chave após vencer o RB Salzbrug por 3 a 0.

Nas oitavas, os Merengues eliminaram a Juventus, após vencer por 1 a 0. Após isso, o maior campeão da Champions League venceu o Borussia Dortmund por 3 a 2, em um confronto equilibrado e que foi decidido nos minutos finais.

Mbappé comemorando o gol da classificação do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Com a vitória sobre a equipe alemã, o Real Madrid se classificou para as semifinais da Copa do Mundo de Clubes. Na próxima quarta-feira (9), os Merengues vão enfrentar o Paris Saint-Germain, no estádio MetLife, Nova Jérsei, às 16h (horário de Brasilia).