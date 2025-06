A grande polêmica do primeiro tempo do jogo entre Real Madrid e Al-Hilal ficou por conta de Vini Jr. O Brasileiro foi advertido com um cartão amarelo por simulação, gerando indignação na web. O zagueiro do time árabe chega forte com um carrinho, mas Vini evita o contato pulando Koulibaly e caindo no chão em seguida. O árbitro argentino Facundo Tello aplicou o cartão amarelo imediatamente.

Veja o lance que resultou em cartão amarelo para Vini Jr

Desfalcado, Real Madrid enfrenta Al-Hilal pela 1ª rodada

O Real Madrid foi escalado com novidades para a estreia no Mundial de Clubes. No primeiro jogo de Xabi Alonso no comando da equipe merengue, a grande surpresa é a presença de Gonzalo no lugar de Mbappé, que não se recuperou de uma febre e está fora até do banco de reservas.

Com isso, o Real Madrid entra em campo com Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Asencio, Fran Garica; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo e Vini Jr. Apesar de algumas mudanças, o treinandor mantém a formação tática que vinha sendo utilizada por Carlo Ancelotti.