Torcedores se revoltam com lance em Flamengo x Cruz Azul: 'Não é possível'

Flamengo e Cruz Azul estão se enfrentando, na tarde desta quarta-feira (10), em jogo decisivo da Copa Intercontinental. Até aqui, o Rubro-Negro vai vencendo por 1 a 0, com gol de Giorgian de Arrascaeta, e um lance enlouqueceu torcedores.

Nem só torcedores rubro-negros estão assistindo o duelo entre Flamengo e Cruz Azul na estreia do Mundial. Logo no começo do duelo, muitos rivais ficaram revoltados com o gol marcado por Arrascaeta. Gonzalo Piovi atravessou mal a bola e deu no pé do uruguaio, que driblou o goleiro e abriu o placar.

Nas redes sociais, o gol do Flamengo no Cruz Azul revoltou torcedores de clubes rivais. Veja o lance e a repercussão abaixo:

Arrascaeta comemora gol marcado pelo Flamengo no Mundial (Foto: Divulgação/Flamengo)

Veja o lance e a reação dos rivais

Escalação do Flamengo para enfrentar o Cruz Azul

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Cruz Azul, do México, nesta quarta-feira (10), pelo Mundial. O confronto, válido pelo Derby das Américas, será no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, às 14h (de Brasília). A equipe rubro-negra conta com a entrada de Léo Ortiz no lugar de Danilo. A boa notícia está no banco: Pedro de volta.

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Diferentemente dos últimos jogos, Filipe Luís terá Pedro à disposição. O camisa 9, que viajou com a delegação do Flamengo para o Catar, se recuperou de lesão na coxa esquerda e começa no banco.

Caso vença o Cruz Azul, o Flamengo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado. Quem passar, encara o PSG, campeão da Champions League, na final. Todas as partidas serão disputadas no estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).