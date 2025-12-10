Em outubro, um torcedor do Botafogo viralizou ao "cravar" que o Rubro-Negro conquistaria tanto a Copa Libertadores quanto o Campeonato Brasileiro. Agora, embalado pelas previsões acertadas, o botafoguense surgiu novamente para apontar qual será o desfecho do time carioca no Mundial de Clubes.

No novo vídeo, o torcedor afirma com convicção que o Flamengo será campeão mundial, rapidamente tomando grande repercussão entre rubro-negros.

O Flamengo chega ao seu terceiro Intercontinental em sete anos vivendo uma fase mágica, embalado pelas conquistas consecutivas da Libertadores e do Brasileirão sob o comando de Filipe Luís. Apesar da euforia da torcida, o treinador adota um discurso cauteloso, projetando um confronto intenso contra o Cruz Azul, equipe que elogiou pela força física e agressividade na pressão.

Flamengo x Cruz Azul

Cruz Azul e Flamengo disputam o "Derby das Américas" nesta quarta-feira (10). O jogo está marcado para às 14h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha (Catar), e terá transmissão ao vivo da TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada), CazéTV, Ge TV e Fifa+ (streaming).

Se vencer os mexicanos, o Flamengo enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Em caso de classificação, a final será contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17. Todas as partidas serão disputadas no Estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).

