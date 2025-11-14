menu hamburguer
Fluminense

Samuel Xavier revela segredo do Fluminense contra Inter de Milão: 'Não pode'

Lateral contou sobre a vitória histórica no Mundial de Clubes

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/11/2025
19:56
Samuel Xavier em ação em Fluminense x Inter de Milão (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Samuel Xavier em ação em Fluminense x Inter de Milão (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Samuel Xavier falou sobre a vitória do Fluminense contra a Inter de Milão no Mundial de Clubes. Em entrevista ao canal "Duda Garbi", o lateral falou sobre o segredo do Tricolor que contribuiu para a vitória. O jogador ressaltou a qualidade e o respeito dos jogadores europeus.

➡️Fluminense tem movimento interno para ajudar Santi Moreno

— A gente conseguiu mobilizar bem a nossa equipe, taticamente, pra esse jogo Jogar contra europeu, se der brecha, eles aproveitam. Eu lembro que no segundo tempo eles deram uma empurrada. Teve bola na trave, os caras são diferentes. Então a gente não pode dar brecha. É muito difícil eles não criarem. Mas a gente se portou muito bem. Eu acho que quando você tira uma grande equipe como a Inter, não tem como não ganhar confiança dentro da competição. Ali acendeu: "Dá pra chegar". Eliminamos a Inter, campeão europeu. Isso deu uma confiança pra gente — disse Samuel, que seguiu:

— Eles pensaram que a gente ia respeitar, que ia começar o jogo com as linhas baixas, que eles teriam que trabalhar a bola pra tentar fazer o gol. Aí começou o jogo, e a gente em cima. Isso pegou eles de surpresa. A gente faz o gol no início. Quando sai o gol, você pensa: "Agora vai". Fica um pouco difícil pra eles. Os caras são muito educados. Não teve ninguém menosprezando. Pelo menos nos jogos do Fluminense eu não vi isso. Pelo contrário. Era um ambiente parecido com Copa do Mundo, até mais. Achei tudo muito sério.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Estratégia do Fluminense

Samuel revelou ainda que os jogadores conversaram com o Renato Gaúcho sobre aspectos táticos que poderia funcionar na partida. As estratégias não estavam encaixando nos treinamentos, mas os atletas entendiam que tudo funcionaria contra os italianos. O Tricolor surpreendeu a Inter de Milão indo para cima e marcando forte desde o início.

Samuel Xavier comemora vitória do Fluminense contra Inter de Milão (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Samuel Xavier comemora vitória do Fluminense contra Inter de Milão (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

