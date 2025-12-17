"Ninguém morre nos devendo": Ídolo do Flamengo, Zico relembra incidente vivido em Paris

Ninguém morre nos devendo! Essa é a frase que vem embalando a torcida do Flamengo na reta final da temporada de 2025. Depois da revanche contra o Palmeiras na final da Libertadores, os torcedores rubro-negros querem vingar o assalto sofrido pelo ídolo Zico durante as Olímpiadas de Paris e sonham em dar o troco contra o PSG, na grande final do Intercontinental. Horas antes da bola rolar, o histórico camisa 10 da Gávea entrou na brincadeira e relembrou o incidente sofrido em 2024.

continua após a publicidade

➡️Mundial: Filipe Luís define escalação do Flamengo para a final contra o PSG

Embaixador do Time Brasil durante os Jogos Olímpicos de Paris, Zico foi vítima de um roubo e teve uma pasta com um relógio da marca Rolex, diamantes e dinheiro vivo levados por um indivíduo. Segundo o jornal francês L'equipe, o prejuízo do ídolo rubro-negro era calculado em 500 mil euros (R$ 3,06 milhões).

Durante a transmissão da FlamengoTV, o apresentador João Guilherme relembrou o incidente sofrido pelo ídolo rubro-negro, durante os Jogos Olímpicos de Paris, e comentou que ninguém morre devendo o Flamengo. Em resposta, Zico brincou com a situação e reforçou que mesmo com um possível título Mundial, os franceses vão seguir devendo a ele, porque os pertences levados eram de sua esposa. Confira abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Entre a história e a eternidade: Flamengo vai em busca do tão sonhado bicampeonato mundial

PSG ⚔️ Flamengo: quem será o campeão mundial?

Texto por: Pedro Ernesto

A partida coloca frente a frente duas equipes que dominaram os continentes mais tradicionais do futebol e promete definir qual delas encerrará 2025 com o rótulo de melhor time do mundo. O confronto será marcado por times que buscam controlar o jogo a partir da posse de bola, capazes de transições rápidas, pressão constante e de proporcionar um espetáculo do esporte bretão.

O PSG busca um título inédito em seus 55 anos de história e sobrelevar a frustração do vice-campeonato mundial deste ano, a fim de retomar o status de time a ser batido; além do feito político de ganhar um torneio disputado no Catar, país que controla o clube. O Flamengo, por sua vez, já retomou protagonismo o qual nunca deveria ter perdido e agora visa alcançar a maior glória de sua história pela segunda vez.

continua após a publicidade

Tudo isso como forma de agradecer pelo apoio da Nação, por toda a paixão dedicada e pelo incentivo constante ao clube neste ano. Uma torcida eufórica, presente tanto nas arquibancadas do Estádio Ahmad bin Ali quanto entre milhões de apaixonados torcedores em todo o Brasil, que transformarão a tarde de quarta-feira em um verdadeiro feriado nacional para acompanhar a grande decisão.

Diferentemente dos demais jogos do Intercontinental, a partida desta quarta-feira será disputada com casa cheia. O estádio, com capacidade para 45 mil espectadores, deve receber cerca de 40 mil pessoas. A arbitragem ficará a cargo do marroquino naturalizado estadunidense Ismail Elfath, que será auxiliado por Parker Corey e Kyle Atkins, enquanto Allen Chapman atuará como responsável pelo VAR. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo (televisão aberta); SporTV (televisão fechada); CazéTV, ge e Fifa+ (streaming).

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas