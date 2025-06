Começou oficialmente a era de Xabi Alonso no Real Madrid. Já contando com jogadores que não foram convocados ou retornaram das seleções que atuaram na última Data Fifa, o espanhol foi a primeira vez a campo na segunda-feira (8) para colocar em prática suas ideias no centro de treinamento do clube. A preparação é voltada para a disputa do Mundial, que começa na próxima semana.

O jornal espanhol "Marca" detalhou como foi o primeiro dia de Xabi Alonso no Real Madrid. O treinador chegou à Valdebebas às 7h30 da manhã, quase quatro horas antes do início marcado para o treino, que começou com trabalho físico e depois teve foco na posse de bola, como controle, movimentação e pressão.

O treinamento foi feito com o campo reduzido, já que grande parte dos jogadores ainda estão com suas seleções ou não se recuperaram de lesão 100%. A única exceção foi Antonio Pintus, preparador físico que não apareceu nas imagens divulgadas pelo clube.

Além das cenas de treinamento em campo, o Real Madrid também mostrou uma breve conversa de Xabi Alonso com seus assistentes em uma sala de reunião. Um deles estava com um tablet que mostrava um esquema tático, já dando indícios dos planos do treinador espanhol.

Quem está na comissão técnica de Xabi Alonso?

Luis Llopis: treinador de goleiros Sebastián Parrilla: assistente técnico Alberto Encinas: assistente técnico Beñat Labaien: analista Ismael Camenforte-López: preparador físico Antonio Pintus: preparador físico

Comissão técnica do Real Madrid. Da esquerda para a direita: Ismael Camenforte-López, Sebastián Parrilla, Xabi Alonso, Alberto Encinas e Beñat Labaien (Foto: Reprodução/Real Madrid)

O primeiro jogo de Xabi Alonso pelo Real Madrid será justamente no Mundial de Clubes. O treinador tem estreia marcada para a quarta-feira da semana que vem, dia 18 de junho, contra o Pachuca. Além dos mexicanos, o Real terá Al Hilal e RB Salzburg pela frente na fase de grupos.

