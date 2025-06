O favoritismo do Manchester City na estreia do Grupo G no Mundial de Clubes, principalmente devido à discrepância da folha salarial das equipes, não foi o suficiente para silenciar a torcida do Wydad Casablanca, que lotou ruas dos Estados Unidos. Os torcedores, inclusive, são conhecidos mundialmente pela festa realizada em todas as partidas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A caminho do estádio para a estreia no Mundial de Clubes, grande parte dos marroquinos presentes na Filadélfia coloriu as ruas de vermelho e branco. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver a festa dos torcedores, que exibem faixas, tambores e fumaça, esquentando o pré-jogo.

continua após a publicidade

Na terça-feira, os fãs do Wydad Casablanca lotaram a Times Square, reproduzindo festa semelhante à desta quarta-feira. Caracterizados com a camisa do time, eles reproduziram cânticos com bastante alegria em um dos principais pontos de Nova York.

No entanto, não é surpresa que a festa dos torcedores do Wydad Casablanca tenha repercutido mundialmente. Em 2022, a torcida do clube marroquino foi eleita a melhor do mundo pelo "Ultra Worlds", site especializado no assunto.

continua após a publicidade

Conheça a torcida do Wydad Casablanca, que coloriu os Estados Unidos

"Winners", como é conhecido o principal grupo de torcedores do time, foi fundado em 2005 e inspirado nos ultras italianos. Eles costumam ficar na beira do campo ditando o ritmo da torcida. Além disso, uma tradição bastante comum são os mosaicos. A torcida do Wydad Casablanca ficou conhecida pelos mosaicos realistas e por cantarem em conjunto.

Grupo G do Mundial de Clubes

Além de Wydad Casablanca e Manchester City, o Grupo G do Mundial de Clubes tem Juventus e Al Ain. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 22h (de Brasília), na primeira rodada. Confira os jogos das próximas rodadas: