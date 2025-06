Haaland, sozinho, vale dez vezes mais que todo o elenco do rival do City no Mundial

O Manchester City estreia nesta quarta-feira (18) no Mundial de Clubes 2025 diante do Wydad Casablanca, do Marrocos, em jogo válido pelo Grupo G. A partida será disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), a partir das 13h (de Brasília). Além do favoritismo esportivo, o City também entra em campo com ampla vantagem financeira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A diferença de realidade entre os clubes é tanta que um único jogador do time inglês vale dez vezes do que todo o elenco do adversário marroquino. De acordo com o site Transfermarkt, o atacante Erling Haaland está avaliado em € 180 milhões (R$ 1,15 bilhão), enquanto o elenco inteiro do Wydad tem valor estimado em € 18 milhões (R$ 115 milhões).

💰 Disparidade fora das quatro linhas

Haaland é o jogador mais valioso do Mundial, ao lado de Mbappé e Jude Bellingham, ambos do Real Madrid. Desde que chegou ao Manchester City, o norueguês se tornou um dos nomes mais decisivos do futebol mundial, acumulando títulos e números impressionantes. Já no Wydad, o atleta mais valioso é o zagueiro Achraf Harkass, avaliado em € 1,4 milhão.

continua após a publicidade

Essa diferença escancara a distância financeira e estrutural entre clubes da Europa e de outros continentes no novo formato do Mundial da Fifa. Ainda assim, o futebol é jogado dentro das quatro linhas — e surpresas nunca podem ser descartadas.

📊 O que é valor de mercado?

A estimativa de valor de mercado de um jogador leva em consideração diversos fatores:

Idade e potencial de valorização;

Desempenho recente e estatísticas;

Contrato vigente e tempo restante;

Relevância na seleção nacional e em torneios internacionais;

Histórico de lesões;

Posição em campo e escassez de talentos semelhantes;

Interesses de mercado e projeção midiática.

No caso de Haaland, todos esses fatores jogam a favor. Jovem, goleador, estrela internacional e campeão europeu, o atacante é um ativo raro — e extremamente caro. Já para clubes como o Wydad, mesmo com tradição continental, a exposição global e a capacidade de investimento são bem mais limitadas.

continua após a publicidade

A bola vai rolar nesta quarta-feira, mas a diferença fora de campo já está estampada nos números.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.