Torcida do Porto compara elencos com Palmeiras e palpita sobre jogo do Mundial

PARIS (FRA) - O Palmeiras fará seu primeiro jogo no Mundial de Clubes da Fifa diante do Porto, representante europeu do Grupo A e que, por enquanto, desponta como principal rival do alviverde para brigar pelo primeiro lugar. Pelo menos é o que pensa a torcida portuguesa, que conversou com a reportagem do Lance! na véspera da partida entre os clubes em Paris, capital da França, durante a final da Copa do Mundo de Clubes da modalidade.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As equipes se enfrentam em jogo que pode ser decisivo para a classificação do grupo e os portugueses se mostram confiantes no resultado positivo, apesar de reconhecer que o Palmeiras tem atletas capazes de dificultar o duelo deste fim de semana. Alguns dos nomes foram lembrados pelos torcedores, como Richard Rios, Estêvão, Rafael Veiga e Lucas Evangelista.

- Sim, o Palmeiras é um adversário que pode complicar, mas vamos ficar em primeiro. O Palmeiras é um time que tem muitos grandes jogadores, mas o Porto tem qualidade, sabe o que é esta competição e vamos ganhar (do Palmeiras) - afirmou Francisco, que estava acompanhado do pai e do irmão.

continua após a publicidade

O trio de porto ainda lembrou da participação de Abel Ferreira no encontro. O técnico treinou o rival português Braga, mas nem por isso deixou de ser elogiado pelos portugueses torcedores rivaus, que reconheceram o potencial do comandante alviverde e até sugeriram que gostaria de ver Abel treinando o Dragão.

- É um treinador que tem sangue, quer muito ganhar, motiva muito os jogadores. É um bom treinador ao meu ver, queria muito no Porto. Mas temos o Ancelmi, que é um argentino que conhece bem o Porto e vai triunfar. Mas o Abel Ferreira é um grande treinador - completou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo o que você precisa saber sobre o Mundial de Clubes 2025

Porto tenta avançar até a fase de grupos daLibertadores (Foto: MIGUEL RIOPA / AFP)

Guia do Mundial de Clubes

A competição inédita da Fifa começou neste fim de semana e reúne 32 equipes na disputa pelo primeiro título mundial neste novo formato, criando um verdadeiro mosaico do futebol global. O torneio nos Estados Unidos reunirá diferentes escolas e filosofias de jogo.

Todos os times são potências tradicionais e multicampeãs, gigantes já consagrados em seus respectivos continentes. No caso do Palmeiras, além do Porto, o alviverde terá pela frente o Al-Ahly, do Egito, na segunda rodada, e o Inter Miami, time de Messi, no terceiro e último compromisso da fase de grupos.

Datas dos jogos do Palmeiras no Mundial