Torcedores do Real Madrid barram Rodrygo do time titular

Torcedores do Real Madrid barraram Rodrygo do time titular de Xabi Alonso em enquate realizada pelo jornal "As", da Espanha. A grande maioria (60%) gostariam de ver Arda Güler iniciando o duelo contra o Al-Hilal dentro dos 11 iniciais.

Apenas 18% apostariam em Rodrygo dentre os titulares, enquanto 6% gostariam que o Real Madrid iniciasse com Brahim Díaz. Por outro lado, 16% dos votantes gostariam de ver uma equipe montada com quatro meio-campistas. Nesse caso, ou Modric, ou Ceballos entrariam ao lado de Tchouaméni, Valverde e Bellingham.

Desde o início dos treinos nos Estados Unidos, Xabi Alonso gostou muito do que viu de Arda Güler e planeja dar uma chance ao jovem de 20 anos. Com isso, Rodrygo poderia perder sua vaga no Real Madrid após anos sendo um dos homens de confiança do técnico Carlo Ancelotti.

Aidna assim, Rodrygo e Güler podem ser titulares juntos caso Mbappé não tenha condições de iniciar o duelo entre Real Madrid e Al-Hilal. O atacante francês se recupera de uma febre desde o início da semana e não sabe se terá condições de entrar em campo como titular.

Situação de Rodrygo no Real Madrid

Na coletiva de imprensa, Xabi Alonso elogiou Rodrygo, mas despistou sobre o futuro do brasileiro no Real Madrid. O atacante não tem permanência garantida para a próxima temporada e pode ser negociado na janela de transferências do verão europeu.

- Posso falar até certo ponto. Eu sei o que aconteceu no fim da temporada, que não foi fácil. Ele tirou um tempo para descansar. Conversamos e o vejo com vontade de aproveitar, principalmente com a sua qualidade. Conversamos, compartilhamos e agora é colocar em prática.

Nesta quarta-feira (18), o Real Madrid encara o Al-Hilal, às 16h (de Brasília), pela 1ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes. Na sequência, os espanhóis encaram o Pachuca e o RB Salzburg.

