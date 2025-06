Mbappé joga hoje? Veja prováveis escalações de Real Madrid x Al-Hilal

O Real Madrid entra em campo na tarde desta quarta-feira (18) para enfrentar o Al-Hilal na estreia das equipes no Mundial de Clubes da Fifa. A partida marca a estreia do técnico Xabi Alonso no time espanhol, que substitui Carlo Ancelotti no comando do clube. O treinador deixado em aberto quais seriam suas escolhas para o time titular, principalmente no setor de ataque. Na coletiva de imprensa na véspera do confronto, o nome de Mbappé foi ventilado como dúvida para o onze inicial.

O francês havia ficado doente na última semana e, desde então, se tornou uma dúvida para atuar na partida. A escalação, ou não, de Mbappé, impacta também na entrada de uma outra peça do ataque do Real Madrid, o brasileiro Rodrygo. Isso porque o treinador tem utilizado uma formação em que a dupla concorre pela posição titular na parte ofensiva.

Veículos espanhóis apostam que o francês será, de fato, o titular no duelo de logo mais. A dupla de Mbappé será Vini Jr, que é nome incontestável para Xabi Alonso neste começo de trabalho do técnico no time.

Xabi destacou em sua coletiva sobre como enxerga o posicionamento de Mbappé dentro de campo, já que o atacante já atuou pela ponta e, mais recentemente, como centroavante, tanto no Real Madrid quanto no PSG. Em 2024/25, o francês teve problemas de posicionamento junto a Vini Jr, já que ambos têm preferência pelo lado esquerdo do ataque, e acabou sendo sacrificado, atuando como centroavante. Apesar do deslocamento, houve efeito: foram 43 gols ao longo da jornada, marcando nos títulos da Supercopa da Uefa e da Copa Intercontinental.

- Ele é dinâmico, não é posicional. Podemos rotacionar, principalmente em posições. Ele não é um 9 posicional, mas é um 9 que marca muitos gols - analisou o comandante.

Mbappé celebra gol pelo Real Madrid na Supercopa da Espanha (Foto: Haitham Al-Shukairi/AFP)

Prováveis escalações Real Madrid e Al-Hilal

Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Courtois; Trent, Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Valverde; Güler, Bellingham, Vinicius; Rodrygo

Al-Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)

Bono; Al Tambakti, Koulibaly, Al Bulayhi; Cancelo, Rubén Neves, Milinko-Savic, Lodi; Malcolm, Turki e Salem.

Como chegam Real Madrid e Al-Hilal

O Real conquistou o direito de disputar o Mundial devido aos títulos da Champions League de 2021/22 e 2023/24. Porém, na última temporada, o desempenho não foi o mesmo: o time não conquistou nenhum dos principais troféus, além de uma sequência de quatro derrotas diante do rival Barcelona. A saída de Carlo Ancelotti trouxe a renovação na área técnica com a chegada de Xabi Alonso, que vive grande expectativa pela estreia neste compromisso.

O Al-Hilal, por sua vez, chegou ao topo de seu continente com o título da Champions Asiática em 2021/22. Mas o panorama é semelhante ao dos Merengues: sem vencer o continental nem a liga local, chega ao torneio nos Estados Unidos em novo cenário, já que demitiu Jorge Jesus e arrancou Simone Inzaghi da Inter de Milão depois de quatro anos de trabalho, para torná-lo o segundo mais bem pago de sua função no mundo.

Em 2023, os dois times se enfrentaram na decisão do antigo Mundial (hoje Copa Intercontinental), e os espanhóis levaram a melhor por 5 a 3, com dois do brasileiro Vini Jr. O grupo H é completado por Pachuca (MEX) e RB Salzburg (AUT). Os dois se enfrentam no mesmo dia, mas às 19h (de Brasília), no TQL Stadium, em Ohio.